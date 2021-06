Hückeswagener Schwimmtraining beginnt am 1. Juli : DLRG-Ausbildung im Remscheider Freibad

Hückeswagen Mit dem Start der Sommerferien beginnt der Ausbildungsbetrieb. Da das Bürgerbad geschlossen ist, weicht der Hückeswagener Verein ins Freibad Eschbachtal aus. Wichtig: Alle Teilnehmer müssen sich anmelden und getestet sein.

Die DLRG-Ortsgruppe Hückeswagen nimmt im Juli wieder ihre Schwimmausbildung wie auch das Schwimmtraining auf – aber nicht in Hückeswagen, sondern im Remscheider Freibad Eschbachtal. Der Grund: Nachdem in der Corona-Pandemie die Ausbildung gänzlich abgesagt wurde und nun auch das Bürgerbad wegen Sanierung längerfristig geschlossen ist, suchte der Verein Ausweichmöglichkeiten. DLRG-Sprecherin Kristina Pickhardt: „Wir haben in allen umliegenden Nachbarstädten angefragt, ob wir Termine in ihren Hallenbädern bekommen könnten. Aber alle Termine sind belegt. Auch dort fängt ja die Schwimmausbildung wieder an..“

Mit offenen Armen wurden die Hückeswagener dann in Remscheid aufgenommen, die ihnen den Donnerstagabend für ihr Training im Freibad anboten. Da hat die DLRG sofort zugegriffen. Pickhardt: „Das ist doch eine schöne Alternative für den Sommer.“ Das erste Schwimmtraining findet nun kommenden Donnerstag, 1. Juli, statt. Neu ist: In diesen Sommerferien bietet die DLRG durchgehend Schwimmunterricht an, wobei die Sprecherin einschränkt: „Für absolute Nichtschwimmer haben wir eine Warteliste von zwei Jahren.“ Sie empfiehlt deshalb, bereits Kleinkinder anzumelden. Es wird in den Sommerferien lediglich die Warteliste „abgearbeitet“. Kristina Pickhardt: „Wer so mindestens zehn Meter schwimmen kann, der findet Platz in einer unserer Anfängergruppen.“