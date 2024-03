Hückeswagener Gruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ Diskussionsrunde zu „Potsdam und seine Folgen“

Im Hinblick auf die Europawahl am 9. Juni und angesichts der Aufdeckung des „Geheimplans gegen Deutschland“ durch die Correctiv-Recherchen im Januar setzt sich die Gruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ in den nächsten Tagen und Wochen verstärkt ein für Demokratie und Toleranz. Den Auftakt einer Veranstaltungsreihe bis zur Wahl bildet morgen, Donnerstag, 21. März, ein Infostand auf dem Wochenmarkt: Am Wilhelmplatz wollen die Mitglieder mit den Marktbesuchern ins Gespräch kommen. „Ihr Ziel ist es, eine tolerante Gesellschaft im Bergischen zu fördern“, heißt es in der Pressemitteilung der Deutschen Marktgilde, die den Wochenmarkt organisiert. Mit solchen Aktionen wolle die Gruppierung ihre Haltung in die Öffentlichkeit tragen und Mitbürger ermutigen, Stellung zu beziehen.