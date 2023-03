Stadtrat in Hückeswagen CDU: Stadt zaudert bei den Sportstätten

Auch wenn am Dienstagabend bei der ersten Ratssitzung in der Aula / Mensa der neuen Löwen-Grundschule gleich sieben Ratsmitglieder fehlten, davon allein fünf bei der CDU, gab es nach den Reden der sechs Fraktionsvorsitzenden bei der Abstimmung zum städtischen Haushalt eine klare Mehrheit: Lediglich FaB und AfD stimmten, wie in den Vorjahren, dagegen. Bürgermeister Dietmar Persian bedankte sich für das „eindeutige Votum“. Zuvor hatte vor allem er aber sich teils harsche Kritik am Verhalten der Verwaltung in Sachen Sportstätten und Bürgerbad anhören müssen.