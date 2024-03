Integriertes Stadtentwicklungsprojekt in Huckeswagen Direkt nach Ostern startet der Umbau des Bahnhofsplatzes

Der Umbau ist in mehreren Abschnitten aufgeteilt und soll nach einer Bauzeit von etwa 13 Monaten abgeschlossen sein. Für die Arbeiten muss der Bahnhofsplatz ab dem 2. April für den Verkehr komplett gesperrt, so dass keine Fahrzeuge den Platz mehr befahren oder dort parken können. Der für den Betrieb der Geschäfte und Gastronomiebetriebe notwendige Lieferverkehr per Lkw wird dagegen weiterhin möglich sein, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Darüber hinaus wird die Bushaltestelle der Bahnhofstraße dauerhaft an die Ersatzhaltestelle im Bereich der Sparkasse an der Peterstraße verlegt, da die Baustelle hauptsächlich über die Bahnhofstraße angefahren wird. Die Bürgerbushaltestelle wird auf den Parkplatz des Bürgerbüros auf die zur Altenladestraße hin gelegenen Seite des Gebäudes verlegt.