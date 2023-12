Lesung in Stadtbibliothek Hückeswagen Ausgezeichneter Autor lässt Märchen wahr werden

Michaela Schmitz: „,Unser Deutschlandmärchen‘ ist in mehrfacher Hinsicht ein Märchen.“ Die ornamental verspielte Geschichte orientiere sich formal an der mündlichen Erzähltradition und Volksdichtung Anatoliens. Aber sie erzähle auch von jenem „Deutschlandmärchen“, das Millionen Menschen in den 60er und 70er Jahren von der Türkei in die deutschen Fabriken lockt. „Alamanya soll ein anderer Planet sein, fliegende Kutschen, singende Kühe und tanzende Flüsse soll es dort geben“, heißt es im Roman. Doch das Leben in Deutschland ist fremd und grau. „Also erzählen sich die Gastarbeiter ihr eigenes Märchen von einer Zukunft in der sehnsüchtig vermissten Heimat Anatolien“, sagte die Bücherei-Leiterin. „Eine Rückkehr, die sie niemals antreten werden.“