Hückeswagen bietet Online-Alternative : Digitaler Neujahrsempfang der Stadt auf YouTube

Hückeswagen Das Social-Media-Team der Stadtverwaltung hat ein 16:34 Minuten langes Video als Ersatz für die Traditionsveranstaltung im Heimatmuseum produziert und ins Internet gestellt.

Von 2021 ist ihm vor allem das Hochwasser im Juli mit all seinen verheerenden Folgen für Menschen und Firmen in Erinnerung geblieben. Doch die Katastrophe hatte auch Positives hervorgebracht. So nennt Persian in dem 16:34 Minuten langen Video den „große Zusammenhalt“ und das gemeinsame Anpacken Beim Ausblick auf dieses Jahr richtet er den Fokus auf die anstehenden Investitionen wie den Neubau der Löwen-Grundschule – dazu werden interessante Aufnahmen einer Drohne eingeblendet – oder das neue Gewerbegebiet West 3, in dem bald die erste Firma ihre Gebäude errichten wird.