Hückeswagen in der Corona-Krise : Dienststellen der Stadt bleiben fürs Publikum geschlossen

Hückeswagen Wegen der Verschärfung der Coronamaßnahmen sind die Mitarbeiter der Stadtverwaltung auch weiterhin nur per Telefon und E-Mail erreichbar. Der Bürgermeister appelliert an alle Hückeswagener, die Kontakte noch weiter zu reduzieren.

„Das Motto muss es sein, die persönlichen Kontakte auf das absolut notwendige Minimum zu beschränken“, stellt er klar. „Deswegen können wir weiter keinen Publikumsverkehr in den Verwaltungsgebäuden im Schloss und am Bahnhofsplatz ermöglichen.“ Dies diene dem Schutz sowohl der Besucher als auch der Mitarbeiter. Allerdings bleibt die Stadtverwaltung für die Hückeswagener da und ist zu den normalen Arbeitszeiten erreichbar. Per E-Mail und Telefon können die Mitarbeiter kontaktiert werden und kümmern sich um die Anliegen – auch aus dem Homeoffice.

Auf der städtischen Internetseite gibt es unter „virtuelles Rathaus“ viele Dienstleistungen, die komplett online abgewickelt werden können. Alternativ steht unter ☏ 02192 880 die Telefonzentrale der Verwaltung zur Verfügung, die den Anrufer an die zuständigen Sachbearbeiter vermittelt. Der Bürgermeister hofft, dass die Maßnahmen Wirkung zeigen: „Die strikten Kontaktbeschränkungen fallen uns allen schwer, aber ohne diese Maßnahmen werden wir die Infektionszahlen nicht ausreichend senken können“ Persian appelliert daher nochmal an alle Hückeswagener: „Bleiben Sie zu Hause, treffen Sie so wenig Menschen wie möglich und reduzieren Sie ihre Kontakte. Hoffentlich können wir dann in absehbarer Zeit die Beschränkungen wieder lockern.“