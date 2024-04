Tat in Hückeswagener Discounter Dieb stiehlt unbemerkt Börse aus Umhängetasche

Sie hatte absolut nichts bemerkt. „Die haben mir sogar den Reißverschluss meiner Tasche wieder zugemacht“, erzählte eine 57 Jahre alte Hückeswagenerin im Gespräch mit unserer Redaktion, die am Mittwochmorgen im Aldi-Markt an der Alten Ladestraße Opfer eines Diebstahls geworden war. Irgendwann während ihres Einkaufs zwischen 10.15 und 10.25 Uhr muss der Dieb unbemerkt das Portemonnaie aus ihrer Umhängetasche gezogen haben, an der Kasse war er fort. Polizeisprecher Michael Tietze versichert auf Anfrage: „Es gibt keine Hinweise auf eine verdächtige Wahrnehmung in diesem Zusammenhang.“ Die Polizei rät, Wertgegenstände und Geldbörsen immer direkt am Körper zu tragen und am besten in verschließbaren Innentaschen aufzubewahren.