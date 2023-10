Kriminalität in Hückeswagen Seniorin beim Einkauf abgelenkt – Dieb stehlt Geldbörse

Die Frau war laut Polizeisprecher Michael Tietze gegen 13 Uhr in dem Discounter einkaufen und hatte eine Jutetasche samt Geldbörse in ihrem Einkaufswagen abgelegt. Als die Seniorin später die Tat bei der Polizei anzeigte, versicherte sie, die Tasche ständig im Blick gehabt zu haben – bis auf den Zeitraum, als sie sich die Sporthose näher anschaute. Diesen Augenblick nutzte offenbar ein Dieb, denn an der Kasse musste die Hückeswagenerin feststellen, dass ihr Portemonnaie verschwunden war.