Hückeswagen zur Ruhrbesetzung 1923/24 Die Wupper wird zur Demarkationslinie

Es müssen dramatische Szenen an diesem Tag vor 100 Jahren gewesen sein. Die letzten Kohlenzüge rollen gerade noch gen Osten, als sich die französischen Soldaten am 6. Februar 1923 gegen 15 Uhr Zutritt zum Hückeswagener Bahnhof verschaffen. Mit Maschinengewehren und Panzerwagen waren die 100 Mann aus Bergisch Born angerückt. Den Besatzern – sie sind schließlich der „Erzfeind“ – schlägt sofort erbitterte Abneigung entgegen: Der Bahnhofsvorsteher droht damit, den gesamten Betrieb stillzulegen, Bürgermeister Richard Leyhausen weigert sich zunächst, Quartiere zuzuweisen. Die Soldaten kommen schließlich im Hotel Beielstein (dem heutigen Kniep) an der Bahnhofstraße und in der Borner Brotfabrik unter.