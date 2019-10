Ortsverband Hückeswagen : Die wertvolle Jugendarbeit des THW

Hückeswagen Beim regelmäßigen Jugenddienst bereitet sich die THW-Jugend auf Leistungsprüfungen und Wettbewerbe vor, damit sie später gut ausgebildet Menschen in Not helfen kann. Die Jugendarbeit ist erfolgreich und sichert den Nachwuchs.

Es ist Samstagmorgen, 10 Uhr: Während andere Jugendliche noch in ihren Betten liegen oder gemütlich am Frühstückstisch sitzen, beginnt für den Nachwuchs des Technischen Hilfswerks (THW) der Jugenddienst. Auf dem THW-Gelände an der Bockhackerstraße tüfteln die Jugendlichen an einem Zweibock. Dabei werden drei runde Holzbalken mit speziellen Knoten in A-Form zusammengebunden, aufgerichtet und mit Seilen gespannt. Durch geschicktes Spannen und Lösen der Seile schafft es die Gruppe, den massiven Zweibock wie Stelzen vorwärts zu bewegen. „Es ist eine Übung, die die Teamfähigkeit fördert. Wenn nicht alle zusammenarbeiten, funktioniert es nicht“, erklärt Stefan Pier. Mit Ehefrau und Jugendbetreuerin Anna Pier leitet das Paar den Jugenddienst und die Minigruppe des Ortsverbands. Und das mit Erfolg: Erst vor zwei Wochen haben sieben Jugendliche das Leistungsabzeichen in Silber und Bronze abgelegt (die BM berichtete).