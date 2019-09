Kultur-Haus Zach in Hückeswagen : Blödsinn auf der Bühne macht Spaß

Hückeswagen Beim Kinderkonzert „BuchstAbenteuer“ mit Klaus Foitzik verwandelte sich das Kultur-Haus Zach in ein buntes Kinderzimmer voller Phantasie und Schabernack.

„Die Vernunft mal für eine Stunde in die Ecke schieben und die Welt mit den Augen der Kinder sehen“, versprach Klaus Foitzik seinem kleinen und großen Publikum, dass sich am Sonntagnachmittag köstlich darüber amüsierte, wie der „kleine“ Klaus seinem Papa die Mayonnaise in die Schampoo-Flasche füllt oder er mit einem vermeintlichen Krampf in der Zunge wildes Kauderwelsch brabbelt. Wild und ausgelassen tobte die kleine Zuschauerbande durch die Stuhlreihen, als Klaus Foitzik zu seinem Lied vom Fußball-Gespenst über die Bühne rockte. Die Kinder ließen sich nicht zweimal auffordern, ordentlich mitzutanzen, sich zu recken und zu strecken und mit Feuereifer ihre imaginäre Luftgitarre zu spielen. „Kinder wollen sich bewegen. Und sie sollen mit meinen Liedern für eine kurze Zeit die Welt mit ihren Handys, dem Fernsehen und den Computerspielen vergessen“, wünschte sich Klaus Foitzik.