Hückeswagen ist vorbereitet Die Adventszeit kann kommen

Etwas später am Samstag heißt es dann: Baum steht! „Unsere Helfer Andreas Wohlert, Sven Otto, Benjamin Schramm und Dominik Niemand haben heute um 10.05 Uhr den Baum bei Isolde Schramm in Frielingshausen gefällt, rund eine Stunde später steht er am Schloss“, sagt Monika Zöller, Geschäftsführerin von „Wir sind Hückeswagen“. Sie habe in diesem Jahr viele Spendenanfragen bekommen. Der Baum steht gegenüber dem Heimatmuseum. „Deswegen musste er auch etwas kleiner sein. Aber wegen des Hüttenzaubers ist ja in der Platzmitte kein Platz“, sagt Monika Zöller. Der Advent kann also kommen.