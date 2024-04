25 Jahre Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“ lassen keinen Sterbenden allein

Neu im Team der 30 Hospizbegleiter ist Martina Breitenbach, die im November ihre Ausbildung beendet hat. Gut 80 Kursstunden liegen hinter ihr. „Es war ein tolles Seminar, an dem sich ein Praktikum anschließt“, berichtet die 58-Jährige. Um die Theorie in der Praxis zu erleben, schloss sich die Hückeswagenerin zunächst einer Begleitung als „Beobachterin“ an. Ihre erste eigene Langzeitbegleitung beschreibt sie selbst als „sehr herausfordernd“. „Ich hatte vorher noch keine direkte Sterbeerfahrung in der eigenen Familie“, erklärt Martina Breitenbach.