Paradiso: Hospizgruppe lädt zu Theaterstück

Die Hospizgruppe „Die Weggefährten“ feiert in diesem Jahr 20-jähriges Bestehen. Unter der Leitung der beiden Koordinatorinnen Tanja Wagner und Petra Dahm sind 20 ehrenamtliche Begleiter unterwegs und unterstützen Menschen in der letzten Phase ihres Lebens. Nach einer Vernissage mit Bildern von Ruthild Günther und einem Waffelessen steht nun ein weiterer Höhepunkt auf dem Programm: Mit dem Theaterstück „Paradiso“ von Lida Winiewicz zeigt die Hospizgruppe am kommenden Sonntag, 24.März, 17 Uhr, im Gemeindezentrum Lindenberg ein Stück, das Themen berührt, die alle Menschen angehen. Es geht um Fragen, die sich jedem Menschen stellen, der für einen anderen Menschen Verantwortung übernimmt, ganz gleich, ob professionell oder nicht. „Paradiso“ ist ein bissig humorvolles Stück, das dennoch unter die Haut geht, heißt es in der Ankündigung. Heike Bänsch und Kristin Kunze – auch bekannt als die Clownin Sophia Altklug – sind in den beiden Rollen zu sehen.