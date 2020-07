Ehrenamtliche Hospizbegleiter : „Die Weggefährten“ erhalten den Liberalen Bürgerpreis

Hückeswagen Der FDP-Ortsverband würdigt mit der Verleihung des Liberalen Bürgerpreises das Engagement der Hospizgruppe Hückeswagen. „Die Weggefährten“ stehen sterbenden Menschen zur Seite – ehrenamtlich. Überreicht wird der Preis im Herbst.

Sie übernehmen einen Dienst, der traurig und Mut machend zugleich ist. Ist doch die Begleitung eines Sterbenden beides. Seit inzwischen 21 Jahren gibt es in Hückeswagen die Hospizgruppe „Die Weggefährten“. Tätig sind dort ehrenamtliche Hospizbegleiter, die Menschen auf dem letzten Weg im Leben zur Seite stehen und dabei auch eine große Stütze für die Angehörigen sind. Jetzt wird ihre ehrenamtliche Arbeit auf besondere Art gewürdigt: Die Hospizgruppe Hückeswagen ist der 15. Preisträger des Liberalen Bürgerpreises, wie FDP-Ortsvorsitzender Jörg von Polheim am Dienstag mitteilte. Das hatte der Vorstand der FDP in seiner Sitzung jüngst beschlossen.