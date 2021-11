Liberaler Bürgerpreis in Hückeswagen : Auszeichnung für die Sterbebegleitung

Hückeswagen Der FDP-Ortsverband würdigte mit der Verleihung des 15. Liberalen Bürgerpreises das Engagement der Hospizgruppe Hückeswagen „Die Weggefährten“. Die Laudatio sprach Nicole Westig, pflegepolitische Sprecherin im Bundestag.

Für die Versorgung und Begleitung am Lebensende sind die Ehrenamtlichen häufig von großer Bedeutung. Ihre Arbeit findet jedoch im Stillen, wie in Heimen, Krankenhäusern oder Privatwohnungen statt. Bei der Verleihung des Liberalen Bürgerpreises am Samstagmittag im Heimatmuseum wurde dieses Engagement in den Mittelpunkt gerückt und entsprechend gewürdigt. Denn der FDP-Ortsverein hatte sich im Jahr 2020 dafür ausgesprochen, die Hückeswagener Hospizgruppe „Die Weggefährten“ für ihr ehrenamtliches Engagement mit dem Liberalen Bürgerpreis auszuzeichnen.

Aufgabe Die ambulante Hospizgruppe Hückeswagen sieht ihre Aufgabe in der Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen. „Wir begegnen Ihnen in voller Anerkennung und Wertschätzung Ihrer Einmaligkeit bis zum Lebensende.“

Die Hauptaufgabe der „Weggefährten“ ist die Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen in Hückeswagen sowie deren Angehörigen – unabhängig von Konfession und Herkunft. Gerhard Welp, Ehrenvorsitzender der FDP-Hückeswagen und ehemaliger stellvertretender Vorsitzender der Hospizgruppe, erinnerte an die Anfänge. „1999 wurde die Hospizgruppe von sechs Frauen gegründet, die zunächst Bewohner des Johannesstifts betreuten“, sagte Welp. Zu dieser Zeit sei es noch schwer gewesen, über das Thema in der Öffentlichkeit zu sprechen. Zudem musste sich der Verein bis 2011 allein über Spenden finanzieren. Ende 2014 übergab Dr. Dieter Albacht den Vorsitz an den Hückeswagener Arzt Werner Fabig, der am Samstag den Preis in Empfang nahm. „Diese Auszeichnung ist längst überfällig“, sagte Cornelia Päper als stellvertretende Bürgermeisterin. Hospizarbeit erfordere viel Mut und Engagement und sei unverzichtbar.