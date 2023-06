Vortrag in Hückeswagen Die Wärmepumpe bleibt ein Reizthema

So sagte ein Zuhörer etwa, dass er zwar technisch überzeugt sei, die Investition in eine Wärmepumpe aber auch amortisiert haben wolle. Der Vortrag richtete sich daher natürlich auch in erster Linie an jene Menschen, die grundsätzlich Interesse am Thema und Bereitschaft zur Veränderung hatten. „Grundsätzlich ist es wichtig, sich eine Datenbasis zum eigenen Verbrauch zu erstellen, also die eigenen Bedingungen zuhause genau anzusehen“, betonte der Referent. „Und dann lohnt es sich sehr, mit Fachleuten darüber zu sprechen, um zu klären, welche Lösungen individuell möglich und wirtschaftlich sind.“