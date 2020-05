Schulstart : Mit Spaß endlich zurück in die Schule

Schulleiterin Claudia Sträter und die Viertklässlerinnen (v. l.) Pauline, Emma und Nele freuen sich, dass der Unterricht an der Löwen-Grundschule endlich wieder losgegangen ist. Fotos: Stephan Büllesbach / Claudia Sträter (2) Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Seit Donnerstag werden an den Grundschulen und der Erich-Kästner-Schule die Grundschüler wieder unterrichtet. Im Vorfeld hatten die Schulleiterinnen und Lehrerinnen einen enormen Organisationsaufwand zu bewältigen.

In diesen Zeiten ist nichts normal. Dass ein Kind vor Freude in die Luft springt, nur weil es endlich wieder zur Schule gehen kann, ist schon ungewöhnlich. So wie Emma. Die Neunjährige aus der 4b der Löwen-Grundschule hatte fast acht Wochen die Freundinnen nicht gesehen, da war die Begeisterung entsprechend groß auf den Schul-Neustart am Donnerstag. Ihre Klassenkameradin Pauline (10) war ebenfalls voller Vorfreude wieder zur Schule gegangen, denn: „Lernen zu Hause macht keinen Spaß.“ Das sei anstrengend, stressig, und außerdem sei auch noch die Schwester da. Nele sieht das ähnlich: „Zu Hause ist es voll doof, weil ich die Freundinnen nicht sehen konnte.“

Auch Claudia Sträter ist erleichtert, dass zumindest in den vierten Klassen der Unterricht wieder begonnen hat. Und sie ist überrascht: „Ich bin stolz auf den vierten Jahrgang“, sagt die Schulleiterin. Die Kinder hätten Abstand gehalten, viele seien mit Mundschutz gekommen, und auch das Händewaschen habe geklappt. „Ich bin beeindruckt“, lobt sie An der Grundschule Wiehagen war es nicht anders. „Die Kinder waren sehr diszipliniert“, berichtet Andrea Lox, die stellvertretende Schulleiterin. Sie hätten die Anleitungen gut umgesetzt und sich etwa zu ihren im Abstand aufgestellten Hausschuhen gestellt. Auch im Treppenhaus hielten sie den vorgeschriebenen Sicherheitsabstand. Im Unterricht seien sie supermotiviert gewesen, und auch das Händewaschen habe problemlos funktioniert. „Sie waren lieb wie Engel“, versichert Andrea Lox.

Info Rollierendes System an den Grundschulen Was Hintergrund des rollierenden Systems ist, dass jeden Tag andere Klassen unterrichtet werden. An Grundschulen können beispielsweise an einem Tag die Erstklässler, am nächsten Tag die Zweitklässler und so weiter unterrichtet werden, ehe das Ganze wieder von vorne anfängt. Die Schulleitungen können jedoch eigene Konzepte aufstellen, wie das rollierende System umzusetzen ist. An den anderen Tagen lernen die Kinder zu Hause. Wer Das System gilt in Hückeswagen für die Grundschulen, die Förderschule EKS sowie die Haupt- und Realschule. Schulpflicht Mit der Wiederaufnahme des Schulbetriebs ist auch die Schulpflicht wieder in Kraft gesetzt. Die Kinder dürfen somit nicht mehr zu Hause bleiben.

Gelungen war auch der Schul-Neustart der Vierklässler an der Erich-Kästner-Schule (EKS), der Förderschule Nordkreis. „Es gab keine Treffen von Gruppen und keine Wartezeit vor der Schule“, berichtet Stephanie Langmesser, stellvertretende Schulleiterin. Die Türen waren frühzeitig geöffnet worden, so dass die Schüler die Klinken nicht berühren mussten. In die Klassen ging’s einzelnd, nachdem sie sich an den Markierungen – kleinen Kreuzen – aufgestellt hatten. Dort wurden Hände gewaschen und desinfiziert.

Die Klasse 4 der Löwen-Grundschule war vor dem "ersten Schultag" der Wiedereröffnung parat gemacht. Foto: Sträter

Ab Montag kommen auch die weiteren Jahrgänge an den Grundschulen zurück zum Unterricht, an der EKS zwei Jahrgänge, die noch festgelegt werden müssen. Der eingeschränkte Unterricht findet nach einem rollierenden System statt (siehe Info-Kasten), weswegen nicht alle Schüler in der jeweiligen Schule sein werden. Wie das an der Löwen-Grundschule genau laufen wird, kann Claudia Sträter noch nicht sagen: „Wir optimieren das System noch“, sagt sie. Auf jeden Fall werden die Kinder pro Klasse in zwei bis drei Gruppen aufgeteilt. Zum Schulstart hatten die Klassenlehrerinnen die Räume vorbereitet: Jedes Kind bekam einen Tisch zugewiesen (kl. Foto, l.), darauf klebte ein Namensschild mit einem Willkommensgruß (kl. Foto, r.). Nach dem Unterricht werden die Tische desinfiziert und mit dem Namensschild des Kindes, versehen, das am nächsten Tag dort sitzen wird. Auch an der EKS werden Kleingruppen eingerichtet – die 13 Viertklässler am Donnerstag wurden auf zwei Gruppen aufgeteilt.

Die Klasse 4 der Löwen-Grundschule war vor dem "ersten Schultag" der Wiedereröffnung parat gemacht. Die Kinder erwarteten Einzeltische und ein Willkommensgruß Foto: Sträter

Jede Klasse an der Grundschule Wiehagen wird so aufgeteilt, dass etwa zehn Kinder in einer Gruppe unterrichtet werden. Jedes Schuljahr ist einmal in der Woche in der Schule, „die Vierklässler werden hier und da auch zweimal die Woche kommen“, verrät Andrea Lox. Der genaue Rhythmus muss noch festgelegt werden. Fest hingegen steht, dass am letzten Schultag vor den Sommerferien, der 26. Juni, die Vierklässler in der Schule sein werden: „Wir möchten sie schließlich verabschieden“, sagt die stellvertretende Schulleiterin.

Vor der Schule warten am Donnerstag einige Eltern; auch sie freuen sich über den Neustart: „Das war wie beim Schuleintritt“, sagt Manon Schneider. Meike Kormannshaus hatte sich im Vorfeld Gedanken gemacht: „Denn für die Kinder ist das nicht einfach.“ Sandra Gottwald hat große Freude auf die Schule bei den Kindern festgestellt: „Das tut ihrer Psyche gut“, sagt sie. So sei sie gefragt worden: „Mama, wann ist Corona vorbei?“