Talsperre ist gut gefüllt : Bever-Vereine planen die neue Saison

Bei sommerlichen Temperaturen suchen viele Menschen ein Plätzchen an der Bever-Talsperre. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Hückeswagen Vom Drachenboot-Rennen bis zum Räucherfest der Angler – auch in diesem Jahr ist an der gut gefüllten Bever-Talsperre wieder einiges geplant.

Um auf der Bever-Talsperre Wassersport betreiben zu können, wird eine ausreichende Wassermenge benötigt. Viele Seen und Talsperren waren nach dem überaus trockenen Sommer im vorigen Jahr auf einen bedenklichen Tiefstand abgesunken. Nicht so die Bever-Talsperre. „Wir konnten nach dem Absegeln im Oktober sogar noch unsere Herbstfreizeit anbieten, während andere Gewässer bereits nicht mehr segelbar waren“, berichtete Jürgen Kecke vom Remscheider Segelyachtclub (RSCB).

Helmut Selbach vom Wupperverband bestätigte das: „Wir versuchen möglichst lange eine nutzbare Wasserfläche zu halten“, sagte der Talsperrenmeister. Auf ihrem tiefsten Stand war die Bever-Talsperre indes nicht. „Viele vergessen, dass der Wasserstand der Talsperre im Jahr 2003 um einiges tiefer lag“, fügte er hinzu. Vor den Interessen der Bever-Anrainer stehe natürlich die Versorgung der Wupper und anderer Gewässer mit Wassernachschub. So mussten im Sommer teilweise bis zu 1000 Liter abgelassenes Wasser pro Sekunde die Wupper vor dem „Umkippen“ bewahren.

Info Auszug aus dem Veranstaltungskalender 1. Mai Gemeinschaftsangeln 11. Mai Outrigger-Rennen 20. Juni Drachenboot-Festival 13.-14. Juli DLRG-Sommerfest 27. Juli Kanu-Schnuppertag 10. August ASV-Räucherfest zum 40-jährigen Bestehen 24. August ATV Triathlon-Meisterschaft 24. August Lichterfest 28. September „Tag der sauberen Bever“

Derzeit ist die Bever-Talsperre wieder komplett gefüllt. Und so setzten sich die ansässigen Vereine am Samstagnachmittag zu ihrer jährlichen Terminplanung in der DLRG-Wachstation zusammen. Zu den großen Ereignissen zählen in dieser Saison das 19. Drachenboot-Festival am 20. Juni. Seit vorigen Donnerstag nimmt die Interessengemeinschaft Zeltplätze (IGZ) die Anmeldungen entgegen. „Am Freitag hatten sich bereits zehn Mannschaften gemeldet. Das ist die Hälfte der maximalen Anmeldezahl“, sagte Geschäftsführer Axel Konsen. Ebenso kündigte er personelle Veränderungen bei der IGZ an: Den Posten des Geschäftsführers für Tourismus übernimmt Gordon Kosa von Vorgängerin Claudia Krieger. Voraussichtlich wird Anfang April die Gaststätte „Beverklause“ vom neuen Pächter und Platzwart Michael Radermacher (ehemals „Zum Justhof) eröffnet.

Einen Grund zum Feiern hat der Angelsportverein (ASV Bever): Zu einem großen Räucherfest am 10. August laden die Angler anlässlich ihres 40-jährigen Bestehens zur Gaststätte „Beverblick“ ein. Viele Teilnehmer und Zuschauer werden wieder beim ATV-Triathlon am 24. August erwartet, der mit der Schwimm-Disziplin an der Bever-Talsperre startet.

Zur neuen Trendsportart mausert sich das Stand-Up-Paddling (SUP), das Frank Noack auf der Talsperre mit Kursen und Vermietungen anbietet. „Wir werden immer bekannter, aber die Kontinuität fehlt. Es ist halt ein Schönwetter-Sport“, sagte der Wassersportler. Die DLRG-Mitglieder bemerkten bereits im vorigen Sommer einen massiven Anstieg an Stand-Up-Paddlern, die ihr eigenes Board mit zur Talsperre bringen. Diese sollten jedoch beachten, dass sie für ihr SUP-Board eine Plakette benötigen, die auf den Campingplätzen ausgegeben wird.