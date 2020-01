Jugendarbeit in Hückeswagen : Hilfe für Kinder in der Familien-Krise

Die Betreuer der Wohngruppe an der Bachstraße (v .l.): Erzieherin Anne Becker, die pädagogische Leiterin Esther Boedeker,Wohngruppenleiter René Lederle und Erzieherin Isabelle Müller. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Seit elf Jahren betreibt der Kinder- und Jugendhilfe-Verbund Rheinland (KJHV) in Hückeswagen eine Wohngruppe. Die versteckte Lage an der Bachstraße gefällt den Jugendlichen, da sie ihnen ein Stück Normalität bietet.

Sie war die erste ihrer Art in der Schloss-Stadt. Allerdings wissen bis heute nicht wirklich viele Hückeswagener, dass es sie überhaupt gibt. Kein Wunder, verbirgt sie sich doch hinter einer ganz und gar unscheinbaren bergischen Häuserfassade an der Bachstraße: die Wohngruppe des Kinder- und Jugendhilfe-Verbunds Rheinland (KJHV) mit acht Plätzen für Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 18 Jahren.

„Der KJHV ist im Bergischen und im Rheinland eher mit ambulanten Hilfsangeboten und Krisenintervention tätig“, berichtet Esther Boedeker, die pädagogische Leiterin. „Eine Mitarbeiterin aus dem ambulanten Bereich, die aus Hückeswagen kam, hatte aber vor elf Jahren die Immobilie an der Bachstraße gesehen, die zum Verkauf stand. Und sie sagte, dass sie ideal für eine Regelwohngruppe sei.“ So habe der Verbund die Immobilie gekauft – und seitdem gebe es die Wohngruppe. Deren Leiter ist René Lederle. „Wir haben hier acht Plätze, derzeit ist das jüngste Kind sieben Jahre, die ältesten sind 18. Unser Team besteht aus sechs Mitarbeitern auf fünf vollen Stellen“, berichtete er.

Info Rheinland-Sitz in der Landeshauptstadt Ursprung Der Kinder- und Jugendhilfe-Verbund (KJHV) Rheinland hat seinen Ursprung in der besonders in Norddeutschland aktiven KJSH-Stiftung. Vor allem in Hamburg ist er stark vertreten. Seinen hiesigen Sitz hat der Verbund in Düsseldorf. Kontakt KJHV/KJSH-Stiftung, Gerresheimer Straße 54, 40211 Düsseldorf, Tel. 0211 6878260, E-Mail: info@kjhv-rheinland.de Internet www.kjhv-rheinland.de

Das Spektrum der Gründe, warum Kinder oder Jugendliche in die Wohngruppe kommen, sei groß. „Es gibt keine pauschalen Fälle, an denen wir das festmachen“, betont Lederle. „Es kann von Todesfällen der Eltern über Krisen in der Familie bis hin zu anderen Gründen, die die Eltern erziehungsunfähig werden lassen, reichen.“ Dazu gehörten auch die psychische Erkrankung oder eine Drogenabhängigkeit der Eltern. „Allen Fällen gemein ist, dass eine ungute Dynamik die Kinder zu zerreißen droht. Die Erziehung kann im Moment nicht funktionieren, deswegen kommen sie zu uns“, sagt der 48-Jährige.

Das Ziel ist immer die Rückführung der Kinder in das Ursprungssystem Familie. „Wir arbeiten die vorhandenen Probleme gemeinsam mit ihnen auf und versuchen nach und nach, die Eltern wieder mit ins Boot zu holen“, erläutert der Wohngruppenleiter. Dabei sei das Konzept individualpädagogisch ausgerichtet, ergänzt Esther Boedeker: „Es geht mehr um Beziehung, als um Struktur.“ Als Beispiel führt sie den WLAN-Zugang der Kinder und Jugendlichen an. „Das steuern wir individuell, denn jedes Kind ist anders gestrickt. Dabei erarbeiten wir gemeinsam, wie viel Zeit sinnvoll ist. Denn das eine Kind ist mehr suchtanfällig, während das andere es besser steuern kann“, sagt die pädagogische Leiterin.

Wo hingegen nicht diskutiert werde, seien die Themenbereiche „Gesundheit“ und „Schule“. „Aber die Gruppenform ist von den Kindern und Jugendlichen mitgestaltet“, betont Esther Boedeker. Die Verweildauer in der Wohngruppe sei grundsätzlich zwar auf Rückführung angelegt, könne aber von einem Jahr bis zu zehn Jahren umfassen. Es könne also schon sein, dass ein Kind im Rahmen der Wohngruppe aufwachse, andere hingegen könnten schneller zurück in ihre Ursprungsfamilien. „Manche der Kinder sind aber so misstrauisch gegenüber Erwachsenen geworden, dass es einfach seine Zeit braucht. Wir arbeiten in solchen Fällen auch mit Tieren, eine neue Kooperation ist etwa mit einem Reiterhof in der Nähe“, sagt Esther Boedeker. Auch der große Königspudel einer Mitarbeiterin ist immer da und erfreut sich bei den jungen Bewohnern großer Beliebtheit.