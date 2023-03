Jahreshauptversammlung in Hückeswagen Die Turnerbund-Familie wächst weiter

Runderneuert startet der Turnerbund Hückeswagen (TBH) in das Jahr 2023. Nach der Renovierung der Sanitärräume, der Heizungsanlage und der Hausmeisterwohnung in der vereinseigenen Halle an der Schnabelsmühle stehen jetzt auch wieder größere Turniere und Veranstaltungen wie Familienwanderung, Altstadtfest und Nikolausfeier auf der Agenda des Sportvereins. So kündigte die Tischtennis-Abteilung an, das traditionelle Pfingstturnier in der Mehrzweckhalle, an dem im Durchschnitt etwa 500 Sportler teilnehmen, erneut ausrichten zu wollen. „Das Pfingstturnier gibt es seit 1948 und wurde nur durch die Corona-Pandemie unterbrochen“, betonte Abteilungsleiter Christian Boldt auf der Jahreshauptversammlung des Vereins im Kolpinghaus.