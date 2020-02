Hückeswagen : Stadtbibliothek wird zukunftsfit gemacht

Hückeswagen Ein im Vorjahr entwickeltes neues Konzept für die Bücherei an der Friedrichstraße trägt Früchte: Die Stadtbibliothek ist als Treffpunkt deutlich attraktiver geworden. Noch in diesem Jahr wird’s neue Sitzmöbel und Beistelltische geben.

Zu den inzwischen etablierten regelmäßigen Angeboten der Bücherei gehören unter anderem das Bürgercafé, das Erzählcafé, das Reparaturcafé, der Handarbeitskreis oder auch die Treffen des Literaturkreises (s. Info-Kasten). „Alle Angebote werden angenommen und laufen gut“, berichtete Regina Stefer. Lesungen und andere Einzelveranstaltungen sorgen für zusätzlichen Publikumsverkehr. Insgesamt gab es 2019 mehr als 180 Veranstaltungen, viele davon auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Dazu kamen knapp 2300 Besucher. Insgesamt wurden im Vorjahr gut 6600 Besucher in der Stadtbibliothek gezählt und fast 200 Neuanmeldungen von Hückeswagenern, die einen Leseausweis haben wollten und also die Angebote regelmäßig nutzen werden.

Noch ausbaufähig ist laut Stefer der Zuspruch zur „Bergischen Onleihe“. Die geht so: Mit einem gültigen Leseausweis der Stadtbibliothek können die Hückeswagener mehr als 10.000 E-Books, E-Paper, digitale Hörbücher und Filme zu Hause oder unterwegs auf PC, E-Reader, Tablet oder Smartphone herunterladen. Die ausgeliehenen Titel werden automatisch zurückgegeben, Versäumnisgebühren können also gar nicht erst entstehen. Bislang nutzen jedoch erst knapp 90 Bibliothekskunden dieses Angebot, das in Zukunft noch stärker beworben werden soll, weil viele es offenbar gar nicht kennen. Den Löwenanteil machen aber weiterhin die klassischen Entleihungen von Medien aus, die in der Bibliothek vorhanden sind: Fast 23.000 Entleihungen wurden 2019 registriert. Mehr als 15.000 Medien gehören zum Bestand.