Aktionen in Hückeswagen gegen Rechtsextremismus Die „schweigende Mehrheit“ will weiter aufstehen

In Hückeswagen waren am 26. Januar mehr als 1000 Menschen zu einer Demonstration in die Innenstadt gekommen, die von der Bürgergruppierung „Wir sind mehr im Bergischen“ organisiert worden war. „Im Nachgang der Demo sind wir von vielen Seiten angesprochen, wie es denn weitergehen kann“, sagte Shirley Finster. Ein erster Schritt war am Donnerstagabend ein öffentliches Treffen mit Gedanken- und Ideenaustausch in der Gaststätte „Zum Alten Markt“ an der Marktstraße, zu der gut 20 Interessierte gekommen waren. „Wir haben selbst schon einige Ideen, sind aber offen“, versicherte Shirley Finster. In den knapp zwei Stunden war ein deutlicher Wunsch spürbar, selbst aktiv zu werden.