Politik in Hückeswagen : Die Schloss-Stadt hat eine neue Partei

Hückeswagen Am Montagabend wurde der Ortsverband von „Die Partei“ gegründet. Bei allem Hang zur Satire wollen die Gründer durchaus in Hückeswagen Politik machen und erhoffen sich auch Plätze im Stadtrat. Vorsitzender ist Nicklas Alsdorf.

Die Hückeswagener Parteienlandschaft ist seit Montagabend noch ein Stück vielfältiger geworden. Denn neben den in der Schloss-Stadt bereits seit vielen Jahren etablierten Parteien CDU, SPD, FDP, Bündnis 90/Die Grünen, UWG und FaB will künftig der neu gegründete Ortsverband der Satirepartei „Die Partei“ mitmischen. Im kleinen Saal des Kolpinghauses wurde von den sechs Gründungsmitgliedern um den ebenfalls neu gewählten Vorsitzenden Nicklas Alsdorf die Gründungsurkunde unterschrieben.

Die Idee, in Hückeswagen eine neue Partei zu gründen, ist den drei Schulfreunden Nicklas Alsdorf, Luca Pickhardt und Atif Ejaz noch zu Schulzeiten gekommen. „Wir haben uns das in der Zeit vor unserem Abitur erstmals überlegt. Dann haben wir die Wahlergebnisse zur EU-Wahl mitbekommen – in Hückeswagen haben knapp 200 Bürger ,Die Partei’ gewählt“, erzählt Alsdorf. Da sei die Idee dann konkreter geworden, einen Hückeswagener Ortsverband zu gründen. „Am 26. Juli, also genau einen Monat vor der Gründung, haben wir uns erstmals mit Fabian Soest getroffen“, sagt Alsdorf.

Mit Blick auf die Wahlergebnisse von „Die Partei“ bei der EU-Wahl im Mai dieses Jahres, als in Hückeswagen 196 Wähler für Martin Sonneborn und Co. stimmten, sei dieses Ziel durchaus erreichbar, glauben Soest und Alsdorf.

Aber was dann? Was, wenn sie den Einzug in den Stadtrat schaffen? „Wenn man reinkommt, kann man auch nichts dagegen machen. Dann werden wir das durchziehen“, sagt Alsdorf. Soest ergänzt: „Die Zusammenarbeit wird bestimmt lustig. Wir werden den anderen Parteien dann schon auf die Finger gucken.“ Er glaube aber, dass sie als neue Ratsmitglieder, noch dazu als solche von „Die Partei“, bestimmt nicht ernst genommen würden. „Ich glaube, dass wir auf Distanz gehalten werden“, sagt der 27-Jährige. Dabei gebe es Themen, die ihm unter den Nägeln brennen. „Wir wollen, dass man in der schönen Schloss-Stadt auch das schöne Schloss wieder sehen kann. Das ist ja nicht mehr möglich, seit da der Kasten von Eversberg steht“, sagt Soest. Man könne ja das Bild des Schlosses auf die Fassade des Neubaus projizieren. „Dann sieht man es wenigstens wieder, wenn man durch die Stadt fährt“, sagt Soest. Er spreche sich zudem für eine Umbenennung der Wohnhäuser in „Holzwurm“ – angelehnt an die ehemals dort befindliche Diskothek – aus.