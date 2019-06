Segeln in Hamburg : Die „Sahneschnitten“ zeigen Nerven

Hückeswagen/Hamburg SVWu-Damenteam segelte bei der weltgrößten Frauen-Regatta um den „Helga-Cup“ ins Finale und belegte Rang acht. Schon allein der Einzug ins Finale war ein großer Erfolg. 76 Crews mit über 300 Seglerinnen starteten auf der Alster.

Maike Roos (Steuerfrau), Mutter Kirsten (Taktikerin), Schwester Maren (Trimmerin) und Freundin Julia Achterberg (am Gennaker) aus Tutzing waren zum „Helga-Cup“ nach Hamburg gefahren. Wie über 300 andere Seglerinnen aus Deutschland und zehn weiteren Ländern. In 76 Crews segelten sie über 100 Wettfahrten auf drei Regattabahnen. Die Bedingungen an diesem Wochenende waren schwer: Abbruch wegen Gewitter am Freitag, Startverschiebungen wegen Unwetterwarnungen am Samstagvormittag, drehende Winde und Wettfahrten von Schwach- bis Starkwind: „Das forderte in den kurzen Rennen schon höchste Konzentration“, sagte Kirsten Roos. Jede Wettfahrt durfte nämlich nicht länger als 15 Minuten dauern. Drei erste Plätze, vier zweite und zwei dritte Plätze – damit war das Team von der Bever im Finale. „Wir haben heute zwei erste Plätze gefahren und damit andere, die das Finale fast sicher hatten und patzten, verdrängt“, sagte Maike Roos am Sonntag. Als Sechstplatzierte zogen sie ins Finale ein.