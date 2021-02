Corona-Pandemie : Die drei Hückeswagener Reisebüros leiden unter der Krise

Hückeswagen Die Situation bei den Mitarbeiterinnen und den Kunden ist unbefriedigend. Vor allem, weil niemand weiß, wann und wie es weitergeht.

Die Reisebranche gehört neben der Gastronomie und der Veranstaltungsbranche wohl zu den größten Verlierern der Corona-Pandemie. Ein Ende der langen Durststrecke ist nicht in Sicht – auch wenn der Wunsch nach Normalität, Reisen und Urlaub bei den meisten sehr groß sein dürfte. Allerdings stellt Rita Langer, Leiterin des TUI-Reisebüros an der Bahnhofstraße, die Frage: „Würden Sie jetzt einen Urlaub buchen?“ Vermutlich würden sehr viele Menschen darauf antworten: „Nein, in dieser unübersichtlichen Zeit sicherlich eher nicht.“

Rita Langer zeigt sich in diesem Zusammenhang auch etwas enttäuscht von der Berichterstattung im Zuge der Corona-Krise. „Ich wünsche mir bessere Nachrichten – man sollte nicht nur über die Toten berichten, sondern vielleicht auch mal über die sinkenden Zahlen“, sagt sie. Und auch von Äußerungen aus der Politik, wie zuletzt Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer, dass der Osterurlaub in diesem Jahr ausfalle, missfallen ihr. „Da ist noch nichts sicher, und solche Äußerungen schrecken die Kunden natürlich eher ab“, sagt sie.

Das sieht auch Cornelia Hövel vom gleichnamigen Reisebüro an der Peterstraße so. „Ich hoffe wirklich auf den Sommer. Im Moment ist alles sehr bescheiden“, klagt sie. Cornelia Hövel sieht das größte Problem darin, dass die Hotels nicht aufmachen dürften – außer für Geschäftskunden sei eine Beherbergung nach wie vor nicht möglich. Wenn im Sommer die Zahlen weiter niedrig blieben und die Mutationen weniger verbreitet seien, könnten Griechenland und Spanien als Destinationen zwar wieder gefragt sein. „Aber ob die Kunden das wirklich mitmachen wollen und sich trauen, ganz ehrlich, das muss jeder selbst entscheiden“, sagt Cornelia Hövel.

Auch Anja Jähnichen vom Reisebüro im Island sieht die Situation düster. „Es ist absolut unbefriedigend und deprimierend. Wir haben vereinzelte Anfragen für Buchungen. Aber die Mehrzahl unserer Kunden ist frustriert, dass Reisen nicht möglich oder erlaubt sind. Wir fühlen uns wie in einem Dornröschenschlaf“, sagt sie. Sie sieht die Kunden durch die Regelungen der Corona-Maßnahmen verunsichert und unterdrückt. „Es gibt ja auch schon Impfvorschriften in einzelnen Ländern – Australien etwa lässt nur geimpfte Touristen ins Land. Das wird vermutlich noch in anderen Ländern auch so sein“, sagt sie.