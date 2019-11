Kommunalwahl 2020 in Hückeswagen : „Die Partei“ will neu in den Stadtrat einziehen

Ihr erklärtes Ziel ist, 2020 bei der Kommunalwahl in den Stadtrat einzuziehen: Der Vorstand mit (v.l.) Lasse Huhn, Nicklas Alsdorf, Fabian Soest, Luca Pickhardt und Atif Ejaz. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Im August war der Ortsverband Hückeswagen der Spaß- und Satirepartei „Die Partei“ gegründet worden – gut ein Jahr später will die in der Stadt neue politische Gruppierung in den Stadtrat einziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Brigitte Neuschäfer

Das ist zumindest der Plan des Vorstandes um den Vorsitzenden Nicklas Alsdorf. Bekräftigt wurde er bei einer Mitglieder-Versammlung am Freitagabend im RSV-Vereinsheim an der Schnabelsmühle. „Die Partei“, so wurde dort erneut entschieden, wird zur Kommunalwahl im September nächsten Jahres antreten und will dann sozusagen aus dem Stand den Sprung in den Rat schaffen.

Sollte dieser Plan aufgehen, käme zu CDU, SPD, Grünen, FDP, UWG und FaB eine siebte Ratsfraktion neu hinzu. Es dürfte - nicht nur mit Blick auf die Parteigründung - eine junge Fraktion werden, denn zumindest die Vorstandsmitglieder gehören allesamt der Altersgruppe „unter 30“ an. Es ist zu erwarten, dass auch ihre Direktkandidaten, die in den 15 Wahlbezirken aufzustellen sind, und die Bewerber auf der Reserveliste junge Leute sein werden, die kommunalpolitisch aktiv werden wollen.

Ganz einfach dürfte das nicht werden, denn noch ist die Basis des neuen Ortsverbandes eher dünn. Bei der Mitglieder-Versammlung am Freitagabend blieb der Vorstand weitestgehend unter sich. Ob das auch daran lag, dass der Versammlungsort sehr kurzfristig hatte geändert werden müssen, war letztlich nicht zu klären. Die Euphorie wurde durch die mangelnde Resonanz Interessierter jedenfalls nicht gebremst. Erklärtes Ziel bleibt der Einzug in den neuen Stadtrat.

Welche kommunalpolitischen Positionen „Die Partei“ darin vertreten will, zeichnet sich auch nach der Versammlung am Freitag allerdings noch nicht ab. Es blieb letztlich unklar, für welche Inhalte sie steht. „Weniger Verwaltung und mehr Visionen für Hückeswagen“ lautete ein Slogan. Wobei die „Visionen“, die die Partei selbst mit Blick auf die Zukunft der Stadt bewegen, aber nicht konkretisiert wurden.

Die nächste Versammlung ist nun für den Januar geplant. Bis dahin will der Vorstand konkrete Ideen und Zielsetzungen entwickeln, um dann damit in den Wahlkampf zu gehen. „Wir brauchen Kernthemen, und da muss was Handfestes dabei sein“, sagte Nicklas Alsdorf.