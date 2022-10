Hückeswagener Investigativjournalist : Die nächste Auszeichnung für Massimo Bognanni

Hückeswagen / Frankfurt Dass der CumEx-Skandal aufgeklärt werden konnte, ist auch dem Hückeswagener Massimo Bognanni zu verdanken. Das Buch darüber ist jetzt auf Platz zwei der besten Wirtschaftsbücher des Jahres gewählt worden.

Der CumEx-Skandal gilt als „größten Steuerraub in der Geschichte der Bundesrepublik“, wie es in der Unterzeile seines aktuellen Buchs „Unter den Augen des Staates“ heißt. Das ist jetzt auf Platz 2 der besten Wirtschaftsbücher des Jahres gewählt worden. Diese Auszeichnung erhielt Bognanni am vorigen Freitag im Rahmen der Frankfurter Buchmesse .

CumEx-Geschäfte heißen so, weil große Pakete von Aktien mit („cum“) und ohne („ex“) Dividenden­-Anspruch rund um den Stichtag für die Ausschüttung rasch hin- und hergeschoben wurden. Das sollte bei den Finanzbehörden möglichst große Verwirrung stiften. So ließen sich die Beteiligten im großen Stil Kapitalertragsteuer erstatten, die jedoch nie gezahlt wurde. In seinem jüngsten Buch beschreibt der Hückeswagener, wie er einen der größten Skandale im Nachkriegsdeutschland aufdeckte. In einem Netzwerk hatten sich Banker, Topanwälte und Wissenschaftler formiert, um deutsche Steuerzahler zu bestehlen. Zirka zwölf Milliarden Euro waren es am Ende.