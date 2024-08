Hückeswagener Historie Die Museumsexponate ziehen um

Davon unbelassen gehen die Ausräumarbeiten im Schloss weiter. Die vier „Umzugshelfer“ sind motiviert bei der Sache, und so verwundert es nicht, dass am späteren Abend Vollzug gemeldet werden kann. „Alles, was ich mir vorgenommen habe, haben wir auch geschafft“, sagt Maybritt Schützenmeister. Nun werden die Kisten und Gegenstände in ihr neues Zuhause gebracht, wo sie vielleicht doch nicht endgültig lagern müssen, sondern, in welcher Form auch immer, den Menschen in der Schloss-Stadt wieder zugänglich gemacht werden können.