Hückeswagener Werkstätten : Die meisten Autofahrer für Winter gerüstet

Von „O bis O“: Im Oktober und an Ostern jeweils auf die aktuellen Saisonreifen zu wechseln, daran halten sich nach wie vor viele Autofahrer. Foto: dpa, reh htf jsc tmk

Hückeswagen Die Hückeswagener Auto-Werkstätten haben für den Großteil ihrer Kunden bereits die Reifen gewechselt. Warum das Sinn hat, auch wenn die Temperaturen mitunter noch sommerlich sind.

Das milde und trockene Herbstwetter erfreut derzeit viele Spaziergänger – doch kann es sich für viele Autofahrer als trügerisch entpuppen. Konnte man an einem Tag bei sonnig-warmem Herbstwetter noch problemlos mit Sommerreifen fahren, sind am nächsten Morgen durch Temperaturen um den Gefrierpunkt in der Nacht die Straßen plötzlich glatt. Wie Sonntagmittag und Montagmorgen.