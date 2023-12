Hüttenzauber in Hückeswagen Die Kunstmeile im Island war noch recht überschaubar

Apropos Schwester – Jolina war nebenan bei Heike Sauerwein auf dem Stuhl und wurde zur Füchsin geschminkt. „Ich mache das schon seit vielen Jahren, vor allem ehrenamtlich in Senioreneinrichtungen oder Krankenhäusern. Da ist so ein Markt natürlich eine schöne Abwechslung“, sagte Heike Sauerwein. Am Samstag kamen etwa zehn Personen zum Schminken, in den Sonntag blickte sie deutlich zuversichtlicher. Weiter ging es auf dem mittleren Island mit einem Likörstand, ehe es dann am Weberdenkmal beim Stand von Melanie und Jörn Börsch „grinchig“ wurde. Denn der Ehemann hatte das giftgrüne Kostüm des aus dem Kino bekannten Weihnachtsmuffels angezogen. Mit seiner Frau hatte er bedruckte Tassen und Uhren im Angebot. Und auch hier wurde deutlich – das Island war zu leer.