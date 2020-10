Hückeswagener akzeptieren Maskenpflicht : Maskenverweigerer sind die absolute Ausnahme

Das Möbelhaus Happel bietet seinen Kunden am Eingang neben einer Handdesinfektion auch kostenfreie Masken an. Die Mitarbeiterinnen Gabi Lorse (l.) und Melina Stenzel achten darauf, dass niemand ohne Mundschutz den Laden betritt. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Seit knapp einem halben Jahr gilt die Maskenpflicht in NRW. In den Geschäften der Schloss-Stadt wird sie von den Kunden akzeptiert und beherzigt. Das Ordnungsamt musste nur vereinzelt einschreiten.

In deutschen Großstädten laufen aktuell mehr als 20.000 Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln. In den Geschäften und Einrichtungen der Schloss-Stadt gibt es dagegen kaum Probleme: Die Kunden haben hier offenbar die Maskenpflicht akzeptiert, die im April landesweit eingeführt wurde. Dass das Ordnungsamt einschreiten muss, wie vor kurzem im Aldi-Markt am Bahnhofsplatz, ist eine absolute Ausnahme. Dort hatte sich ein Kunde in der vorigen Woche trotz mehrmaliger Aufforderung des Personals beharrlich geweigert, Mund und Nase beim Einkauf zu bedecken. Das Ordnungsamt wurde um Hilfe gebeten und verhängte ein Bußgeld in Höhe von 250 Euro.