Die Hückeswagenerin Marianne Stubenrauch wird 75 Jahre : Beim Malen zur inneren Ruhe

Die Künstlerin Marianne Stubenrauch, hier in ihrem heimischen Atelier, hat in ihrem Leben schon viele Bilder gemalt und auch Menschen porträtiert. Foto: Heike Karsten

Hückeswagen Die Hückeswagener Künstlerin Marianne Stubenrauch steht kurz vor ihrem 75. Geburtstag. Viele Bilder und Kunstobjekte sind in ihrem Leben entstanden. Das späte Kunststudium hat sie nie bereut.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heike Karsten

Es kommt vor, dass Marianne Stubenrauch ein scheinbar fertiges Acrylbild mehrmals verändert, obwohl es für Außenstehende schon perfekt aussieht. Die Künstlerin verlässt sich dabei ganz auf ihr Gefühl. „Erst wenn in mir eine Ruhe einkehrt, weiß ich, dass das Bild fertig ist“, sagt die Hückeswagenerin, die in Kürze ihren 75. Geburtstag feiern kann. Ihre Wohnung an der Goethestraße, wo sie mit Ehemann Jürgen Stubenrauch lebt, ist liebevoll dekoriert. An den Wänden und in den Regalen sind die Bilder der Künstlerin zu sehen – darunter auch einige Selbstporträts und Abbildungen ihres Mannes. „Meinen Mann haben ich schon oft gemalt“, verrät die Jubilarin, die gerne realistische und naturalistische Bilder malt, auch wenn diese nicht mehr modern seien.

Ihr Kunststudium in Malerei und Grafik hatte Marianne Stubenrauch erst im Alter von 57 Jahren am Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie IBKK in Bochum begonnen und nach zehn Semestern abgeschlossen. Die Entscheidung, ihr künstlerisches Talent auszubauen und ihre Technik zu vervollkommnen, entstand eher durch Zufall. „Ich war auf einem Frauentag der Freien evangelischen Gemeinde im Ruhrgebiet. Dort lautete das Thema: Welche Gaben habe ich mitbekommen, und was habe ich daraus gemacht“, erinnert sich die 74-Jährige. Eine Sitznachbarin berichtete ihr nach dem Vortrag von ihrem Kunststudium in Bochum. „Mein Herz schlug in dem Moment höher“, weiß Marianne Stubenrauch noch genau.

Info Vier künstlerisch begabte Frauen Gründung Im Jahr 2010 haben Marianne Stubenrauch, Monika Flöck, Margitta Kochman und Kerstin M. Wetzel die Künstlergruppe 3mk gegründet und ihre Bilder auf Gemeinschaftsausstellungen präsentiert. Ausbildung Sie alle studierten am Institut für Ausbildung in bildender Kunst und Kunsttherapie IBKK in Bochum. Namensgebung Der Name 3mk ist abgeleitet aus den Anfangsbuchstaben der Vornamen Monika, Margitta, Marianne und Kerstin.

Das Malen war schon immer ihre Leidenschaft, die jedoch von den Eltern nicht gefördert worden war. Geboren als jüngere Schwester zweier Brüder wurde Marianne Uhr, wie sie mit Mädchennamen hieß, 1946 in der Gemeinde Neunkirchen im Siegerland. Schon in der Schule zeigte sich ihre künstlerische Begabung mit den besten Noten in Musik und Malen. Auf Rat ihrer Eltern wurde sie jedoch zunächst Kindergärtnerin, „weil ich so ein gutes Durchsetzungsvermögen habe“. Im Skiurlaub in der Schweiz lernte sie Jürgen Stubenrauch kennen und heiratete ihn 1968. Das Paar zog in eine gemeinsame Wohnung in Hückeswagen und bekam zwei Kinder. Als diese größer waren, entschied sich die Hückeswagenerin zu einer weiteren Ausbildung zur Therapeutischen Seelsorgerin mit Diplom, dem sich einige Jahre später das Kunststudium anschloss.

Ein Fürsprecher und Förderer der Künstlerin war der Unternehmer Harald Pflitsch. „Er war mein Mäzen und hat dazu beigetragen, meine Kunst bekannt zu machen“, ist Marianne Stubenrauch noch heute dankbar. Für das Projekt „Kunstfluss Wupper“ im Jahr 2004 erschuf die Künstlerin vier Gemälde in Form eines Windspiels und ein Brunnenobjekt aus Spiegelglas. Die Kunstwerke wurden von der Kulturgemeinde und der Firma Pflitsch anlässlich der Einweihung des neuen Empfangsgebäudes präsentiert.

„Lebensspuren“ heißt dieses Werk von Marianne Stubenrauch. Die goldschimmernden Risse im Weidenstamm sollen die „Lichtpunkte des Lebens“ darstellen Foto: Heike Karsten

Viele Ausstellungen sollten folgen, auch zusammen mit befreundeten Malerinnen der Künstlergruppe 3mk, die 2010 gegründet wurde (s. Info-Kasten). Marianne Stubenrauch brachte unter anderem Hückeswagener Persönlichkeiten auf die Leinwand, wie Ex-Bürgermeister Uwe Ufer, Schriftstellerin Carola Lepping und Bildhauer Bernhard Guski. Großformatig ist ihr Bild „Zwiebeltürme der Welt“, in dem sich auch der Glockenturm der Pauluskirche versteckt. Vier ab­strakte Bilder stellen die Jahreszeiten dar. „Lebensspuren“ heißt das Bild, das den rissigen Stamm einer Weide zeigt. Das eingearbeitete Goldpapier symbolisiert die großen und kleinen Lichtpunkte im Leben.

Etwa ein Jahr unterstützte Marianne Stubenrauch den Flüchtling Emmanuel Debrah aus Ghana. Der junge Mann hatte auf der Flucht nach Deutschland seine Emotionen künstlerisch zu Papier gebracht, und die Hückeswagenerin organisierte 2018 im Kultur-Haus Zach eine Ausstellung seiner Werke. Geblieben ist ihr nur ein einziges von Debrah gemaltes Bild, das gerahmt in ihrem Atelier zu finden ist. „Er musste von einen Tag auf den anderen zurück nach Afrika“, bedauert sie.

In den vergangenen zwei Jahren ist es still geworden um die Hückeswagener Malerin. Während der Corona-Pandemie waren öffentliche Veranstaltungen lange Zeit nicht möglich. Die Jubilarin hat den Pinsel dennoch nicht an den Nagel gehangen. Für weitere Ausstellungen hat sie genug Material und auch Ideen.