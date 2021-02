Bürgermonitor Hückeswagen : Die Krux mit dem Bauen im Außenbereich

Hückeswagen Ernst-Oskar Lambeck wünscht sich gerade im Außenbereich mehr Wohnbebauung. Das ist jedoch nicht möglich, sagt die Stadt und verweist einmal mehr auf den Paragrafen 35 des Baugesetzbuchs.

Mit diesem Wunsch dürfte Ernst-Oskar Lambeck nicht alleine sein, wünscht sich der Landwirt aus Straßweg doch, dass in Hückeswagen auch im Außenbereich mehr Wohnbebauung geschaffen wird. Als Beispiel im Gespräch mit unserer Redaktion an Bürgermonitor nennt er Schückhausen und Bockhacken nahe seines Hofes im Westen der Schloss-Stadt. „Warum wird her nur eine Seite der Straße bebaut, während es in Wermelskirchen, beispielsweise in Wickhausen, rechts und links der Straße möglich ist“, will Lambeck wissen. Würde man so etwas auch in Hückeswagen ermöglichen, müsse nicht erst groß in Gelände eingegriffen werden. Wie das etwa im Bereich des künftigen Neubaugebiets „Eschelsberg“ bei der Erschließung im Brunsbachtal der Fall war.