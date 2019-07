Hückeswagener Kinderdorf : Die Kinder übernehmen das Kommando

Gemeinsamer Beginn in der Mehrzweckhalle: Dort trafen sich alle Kinder, Organisatoren, Betreuer und Bürgermeister Dietmar Persian. Foto: Meuter, Peter (pm)

Hückeswagen Jetzt ist es wieder soweit: Zum sechsten Mal hat sich das Brunsbachtal in ein Kinderdorf verwandelt. 200 Mädchen und Jungen können in den kommenden zwei Wochen einmal üben, wie das Leben in einer richtigen Stadt vor sich geht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Aus vielen hundert Kehlen ertönt am Montagvormittag der Schlachtruf im Brunsbachtal: „Kinderdorf – Hückeswagen – olé!“ Schon zum sechsten Mal verwandelt sich die Mehrzweckhalle für die kommenden zwei Wochen in eine Stadt in der Stadt. Und was für eine! Denn was 2014 noch als echtes Dorf mit etwa 60 kleinen Bewohnern im Alter von sechs bis zwölf Jahren begonnen hatte, hat sich über die Jahre zur „Großstadt“ mit nahezu 200 Einwohnern gemausert. „Wir haben zur Unterstützung in diesem Jahr 120 Helfer, die sich um die Kinder kümmern“, berichtet Organisatorin Andrea Poranzke. Die Stadtjugendpflegerin hat das Hückeswagener Kinderdorf vor sechs Jahren ins Leben gerufen und freut sich am Montagmorgen sichtlich über das Gewusel bei der Anmeldung. „Jedes Kind muss sich jetzt seinen Ausweis abholen, dann gibt es eine offizielle Begrüßung in der Halle. Und dann geht’s auch schon los“, sagt sie.

Wenig später hat sich das Gewusel von draußen in die Halle verlagert. Im Hintergrund halten sich die Helfer, die an den 28 Werkstätten die verschiedensten Angebote für die Kinderdorf-Bewohner anbieten. Ansonsten plappern die Kinder aufgeregt miteinander und laufen durch die Halle. Bis dann übers Mikrofon plötzlich die Stimme von Dietmar Persian zu vernehmen ist. Langsam kehrt Ruhe ein. Persian stellt sich kurz vor: „Ich bin der Bürgermeister von Hückeswagen – noch.“ Denn schon heute, Dienstag, kann er seine Amtsgeschäfte bis zum Ende des Kinderdorfs am Freitag, 2. August, ruhen lassen. Dann wird es nämlich einen eigenen Kinderdorf-Bürgermeister geben. Schließlich ist das Kinderdorf eine echte Stadt im Kleinen – es gelten alle Rechte, Aufgaben und Pflichten der großen Menschen für die kleinen auch.

Info 120 Helfer betreuen die etwa 200 Kinder Zahlen Beim 6. Kinderdorf, das vom 22. Juli bis zum 2. August im Brunsbachtal stattfindet, sind etwa 200 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren dabei. Betreut werden sie von etwa 120 jugendlichen und erwachsenen Helfern. Kindergarten Für die Kinder der Helfer ist zudem ein eigener Kinderdorf-Kindergarten eingerichtet, in dem der Nachwuchs ab einem Jahr betreut wird.

Kaum ist der dreimalige Schlachtruf zum letzten Mal an diesem Morgen verklungen, geht es wieder ins sonnig-warme Freie. Denn dort sind die Werkstätten aufgebaut, bei denen die Kinderdorf-Bewohner arbeiten können, um Geld zu verdienen. Damit können sie dann entweder Ausflüge machen, Angebote wahrnehmen oder Waren kaufen. In diesem Jahr gibt es einige neue Angebote, berichtet Andrea Poranzke. „Wir haben eine Kerzenwerkstatt, einen Flötenbauer, es gibt einen Inklusions-Zirkus, das Bauamt ist mit einer Planungswerkstatt vertreten, und auch die Bergische Abfallwirtschaft hat in diesem Jahr eine Wertstoffwerkstatt aufgebaut, in der die Kinder zum einen über Nachhaltigkeit und Umweltschutz lernen können. Dort wird aber auch praktisch gearbeitet – und Papier selbst hergestellt.“

Neu ist auch die Kinderuni von Maya Benicke. „Mein Thema ist ‚Prima Klima‘. Das passt zum Thema Nachhaltigkeit, unter dem das Kinderdorf steht“, sagt sie. Maya Benicke ist schon beim ersten Kinderdorf dabei gewesen, kommt nun aber erstmals mit der Kinderuni. „Das Thema Klima bezieht sich dabei sowohl auf die Umwelt, aber auch auf das Klima im Dorf. Ich bin ganz ergebnisoffen, was die Kinder aus dem Thema machen, und werde entsprechend darauf reagieren“, versichert sie.