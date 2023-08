Hückeswagen „Die Jugend ist die Zukunft der Feuerwehr“

Er betonte, dass geografische oder soziale Herkunft in der Jugendfeuerwehr keine Rolle spielten. „Davon könnten sich viele Erwachsene mal eine Scheibe abschneiden“, so Lemmen. Fischer wiederum überbrachte den Dank von Landrat Jochen Hagt und betonte: „Dass die Jugendfeuerwehr ein wichtiger Einstieg in den aktiven Dienst ist, sieht man auch an der großen Zahl ehemaliger Jugendfeuerwehrler in eurem aktiven Dienst.“