Islandtafel : Die Islandtafel leistet wieder Hilfe für Bedürftige

Hückeswagen Nach zwei Monaten Zwangspause wegen der Corona-Krise verteilten die Ehrenamtler wieder Lebensmittel an Bedürftige. Die Kleiderkammer und der Mittagstisch sind allerdings noch geschlossen.

Es war ein besonderer Tag für die Helfer in der Islandtafel an der Bachstraße: Am Donnerstag fand erstmals seit Beginn der Kontaktbeschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie eine Lebensmittelverteilung statt. „Wir haben schon länger überlegt, ob und wie wir die Verteilungen fortführen könnten“, sagte Vorstandsmitglied Christa Schmitz. Allerdings seien die räumlichen Gegebenheiten ungünstig gewesen. „Wir sind direkt an der vielbefahrenen Bachstraße. Und die Besucher müssten draußen warten, bis sie an der Reihe sind“, erläuterte sie. Viele würden ihre Kinder mitbringen, die dann nicht, wie vor Corona, im Inneren warten könnten. „Dass die Kleinen dann an der Straße herumlaufen, war uns doch zu heikel“, betonte Christa Schmitz.