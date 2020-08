Hückeswagener Sommer 2020 : Die Hitze ist eine Gefahr für Wald und Mensch

Die Auswirkungen für die bergischen Wäldern von zwei heißen Sommern 2018 und 2019, wenig Niederschlag auch in diesem Jahr und vor allem durch den Borkenkäferbefall sind deutlich zu sehen. Trockenes Unterholz kann jetzt, angesichts einer hohen Waldbrandgefahr, schnell zu einer Katastrophe führen. Noch mehr Vorsicht als üblich ist daher angebracht. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen Die Temperaturen sollen zwar etwas zurückgehen, die Waldbrandgefahr bleibt aber hoch. Auch besteht die Gefahr durch plötzlichen Astbruch, wie ein Mitarbeiter des Revierforstamts mitteilt.

Der Borkenkäfer hat ganze Arbeit geleistet, und mit ihm seine „Verbündeten“ Hitze und Trockenheit. Die Fichtenwälder in Hückeswagen und den übrigen Teilen des Bergischen Landes sehen teilweise verheerend aus. Wo einst sattes Grün das Bild im Sommer bestimmte, übernimmt immer mehr das Braun oder Grau der abgestorbenen Fichten und Kiefern das Bild. Auch die Schnelligkeit, in der sich ein grüner Fichtenbestand in eine tote Fläche ist besorgniserregend. „Mitte Juni war noch alles grün, jetzt ist alles braun“, berichtet der Hückeswagener Revierförster Heiner Grüter von seinen Beobachtungen. „Wir kommen einfach nicht mehr hinterher.“ Es klingt nach Resignation.

Zwar ist der Sommer 2020 nicht ganz so fatal für die hiesigen Wälder wie die beiden vorherigen, zumal es dann doch etwas mehr Niederschlag gegeben hat. Die Hitze der vergangenen Wochen haben ihnen aber erneut arg zugesetzt – und das ist auch dem Waldboden anzumerken. „Der ist staubtrocken“, betont Grüter. Zudem ist die Waldbrandgefahr deutlich erhöht, wenn auch nicht mehr ganz so hoch, wie noch in der Vorwoche. Dennoch stellt der Revierförster klar, dass eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe oder das zersplitterte Glas eine Bierflasche im Wald katastrophale Folgen haben könnte.

Info Waldbesuche bleiben weiterhin erlaubt Spaziergänge Das Landesforstgesetz NRW erlaubt den Waldbesuch zum Zweck der Erholung. „Dies soll so bleiben“, sagt Hermann Fröhlingsdorf vom Revierforstamt. „Selbst wenn wir die eine oder andere Passage im Wegenetz temporär sperren müssen.“ Haftung Kein Waldeigentümer kann wegen herabstürzender Äste haftbar gemacht werden. Fröhlingsdorf: „Das hat der Gesetzgeber ausdrücklich ausgeschlossen.“

Auch der Wupperverband appelliert an alle Beverbesucher, auf offene Feuer rund um die Talsperre zu verzichten. Das ist zwar generell verboten, dennoch ist an heißen Wochenenden immer wieder irgendwo ein Feuerschein zu sehen. „An warmen Tagen erfreut sich Grillen großer Beliebtheit“, berichtet Sprecherin Ilona Fischer. „In der Natur kann dies allerdings zu Problemen führen.“ Lediglich auf den offiziellen Campingplätzen sei Grillen möglich.

Die jüngste Trockenheit hat aber zu einem weiteren Phänomen geführt. So sieht es in manchen Wäldern und Gärten bereits aus wie im Herbst, da sich das Laub der Bäume schon verfärbt und zu Boden fällt. Gefährlich wird’s, wenn ganze Äste herunterfallen, wie Hermann Fröhlingsdorf, Forstbeamter des Regionalforstamtes Bergisches Land, betont. „An den Anblick trockener Fichten haben wir uns in den letzten drei Jahren schon gewöhnen müssen, nun ergreift das Waldsterben auch massiv die Laubgehölze“, hat er festgestellt. Aus der Region mehren sich inzwischen die Meldungen über unvermittelt abbrechende starke Äste. „Vor allem aus großen Buchen brechen unvermittelt Kronenteile aus und stürzen zu Boden“, berichtet Fröhlingsdorf. Und weil diese Äste noch volles Laub tragen und daher extrem schwer sind, stellen sie eine Gefahr für Leib und Leben dar.

„Niemand kann vor dieser Gefahr schützen, da sich vom Boden aus meist nicht erkennen lässt, was in 20 bis 35 Metern Höhe passiert und die Bäume dummerweise von unten vital erscheinen“, macht der Forstbeamte das Problem deutlich. „Eine Entnahme sämtlicher Altbäume ist auch keine Option, da wir grundsätzlich für jeden noch lebenden Baum dankbar sein müssen.“ Zwei solcher Ereignisse hatte es im vorigen Jahr auch in Hückeswagen gegeben, bestätigt Bauhofleiter Magnus Bernhardt. „Die Äste sind aber nicht in den Verkehrsraum gestürzt, es ist nichts passiert.“

Auch Grüters Wipperfürther Kollege Marvin Stiehl hat diesen ungewöhnlichen Astbruch bereits festgestellt. „Da brechen Äste mit 20, 25 Zentimetern Durchmesser plötzlich und ohne ersichtlichen Grund ab“, berichtet er. Dabei sähen solche Äste völlig gesund aus und es sei kein Pilzbefall erkennbar. Stiehl geht davon aus, dass die Temperaturen einen großen Einfluss darauf haben.