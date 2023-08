Bürgermonitor in Hückeswagen Die Gesetzeslage der Waldbetretung im Überblick

Bäume an Wald- und Reitwegen dagegen besteht sie nicht! Das teilt der Landesbetrieb Wald und Holz in seinen FAGs (meistgestellten Fragen) mit. Das gilt selbst bei Kalamitätsbäume an Waldwegen und im Bestand. Der Besucher müsse „im Wald mit Gesundast-Abbrüchen“, und gegebenenfalls auch kompletten Baumversagen rechnen“. Allerdings gibt es eine Ausnahme – „bei Kenntnis von einer Megagefahr an frequentierten Waldwegen“. Dabei handelt es sich um eine Gefahr, „die für jedermann erkennbar ist und die ohne jeglichen Zweifel in allernächster Zeit in einen schweren Schaden umschlagen kann“. Das Gefahrenbild unterscheide sich deutlich von den üblichen Gefahrenbildern im Wald. „Es besteht erhebliche Körperverletzungs- bis hin zur Lebensgefahr, da ein Baum oder Ast (gleichzeitig mehrere) Personen töten oder körperlich schwer verletzen kann.“ Dies wird angenommen bei Megagefahren an Waldwegen, auf denen ein relevanter Erholungsverkehr stattfindet, erläutert der Landesbetrieb.