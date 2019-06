Partnerschaftskomitee Hückeswagen : Die Friedensstele bekommt eine Infotafel

Hückeswagen Das Partnerschaftskomitee Hückeswagen-Etaples sur Mer erfüllt die Städtefreundschaft weiter mit Leben.

Ehe es am hochsommerlichen Dienstagabend Wein und Käse gab, stand bei der Jahreshauptversammlung des Partnerschaftskomitees Hückeswagen-Etaples sur Mer in der Cafeteria der Realschule zunächst der Rückblick auf das vergangene Jahr an. Das hatte alte Bekannte aus Frankreich nach Deutschland und umgekehrt gebracht, sei es beim Besuch der Jugendfeuerwehr aus Etaples und beim Altstadtfest in der Schloss-Stadt oder bei der Bürgerfahrt und dem Besuch des 26. Heringsfests in der nordfranzösischen Partnerstadt. „Gerade bei letzterer Reise gab es einige ergreifende Momente, als Bürgermeister Dietmar Persian anlässlich des Gedenkens zum Ende des Ersten Weltkriegs vor 100 Jahren zwei Kränze in Etaples niederlegte – einen auf dem britischen Militärfriedhof und einen auf dem städtischen Friedhof“, sagte Joëlle Callsen-Lemoult, die wiedergewählte Vorsitzende des Partnerschaftskomitees, das bereits auf eine 47-jährige Geschichte zurückblickt.