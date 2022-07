Alleine in der Pandemie in Hückeswagen : Die ersten sechs Monate waren schwierig

René Weiß, Inhaber von Schaben & Co. an der Weierbachstraße, zusammen mit seiner Lebensgefährtin Meike Hild, die ihn im Laden tatkrätig unterstützt. Foto: Wolfgang Weitzdörfer

Hückeswagen Das Zoo-Fachgeschäft für Reptilien und Insekten „Schaben & Co.“ ist seit Dezember 2021 im ehemaligen Kiosk „Große Pause“ zu finden. Doch die Resonanz könnte besser sein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Wolfgang Weitzdörfer

Ein gutes halbes Jahr ist „Schaben & Co.“, das Fachgeschäft für Reptilien und Insekten des Hückeswageners René Weiß, nun schon im ehemaligen Kiosk „Große Pause“ an der Weierbachstraße/Ecke Kölner Straße. Ein halbes Jahr, in dem sich zwar die Corona-Lage einigermaßen entspannt hat – weitere Entwicklungen bleiben natürlich abzuwarten –-, die sich für den 29-jährigen gelernten Metzger indes als nicht ganz einfach erwiesen haben. „Leider werden wir von den Menschen in Hückeswagen nicht in der Art und Weise wahrgenommen, wie ich mir das erhofft habe“, sagt René Weiß – und klingt dabei ein wenig frustriert, wenn er anfügt: „Langsam gehen mir auch die Ideen aus.“ Nicht nur hat er sein Sortiment um Hunde- und Katzennahrung ergänzt, um noch ein wenig mehr Kunden anzulocken. „Wir haben jetzt auch eine 50-Prozent-Aktion gestartet“, sagt der Hückeswagener.

Natürlich brauche ein neues Geschäft eine gewisse Anlaufphase, ehe es auf gesunden Beinen stehe. „Aber wenn die unter den Bedingungen der Corona-Pandemie stattfindet, wird es natürlich nicht unbedingt leichter“, sagt René Weiß. Dabei ist „Schaben & Co.“ gar nicht einmal so neu. Als Online-Shop gibt es ihn schon seit mehreren Jahren. Das stationäre Geschäft habe er eröffnet, weil ihm die Arbeit von zu Hause aus zu aufwendig geworden sei. Nun merke er indes auch im Online-Bereich Einbrüche. „Die sind zwar nicht so ausgeprägt, aber durchaus spürbar. Der Markt ist einfach überschwemmt – und es ist gut, dass ich damit nicht erst vor kurzer Zeit angefangen habe, sondern schon länger dabei bin“, sagt der Hückeswagener, der nach wie vor seinem gelernten Beruf als Metzger nachgeht. „Im Laden werde ich zum Glück von meiner Lebensgefährtin und einem guten Freund unterstützt“, sagt er.

Info Ab 1. August gelten neue Öffnungszeiten Kontakt „Schaben & Co.“ – Reptilien-Zoofachgeschäft, Weierbachstraße 2, Tel. 0151 70536321, E-Mail: info@schaben-und-co.de

Öffnungszeiten Grundsätzlich gilt: „Einfach anrufen und einen Termin vereinbaren, wir kommen immer zusammen“, sagt René Weiß. Die regulären Öffnungszeiten sind: Dienstag, Mittwoch und Freitag von 13 bis 18 Uhr sowie Samstag von 14 bis 18 Uhr. Webshop Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit, bei „Schaben & Co.“ online einzukaufen. Den Webshop finden Interessierte online unter: www.schaben-und-co.de

Es sei nicht so, als würden gar keine Kunden ins Geschäft an der Kölner Straße kommen. „Aber es fehlt einfach so ein bisschen das Tüpfelchen auf dem i“, bringt der 29-Jährige es auf den Punkt. An den Preisen könne es nicht liegen, betont René Weiß. „Ich bin mit vielen Waren günstiger als die meisten Mitbewerber, da ich direkt beim Großhandel beziehe – und letztlich verdiene ich immer noch an den verkauften Waren“, sagt er. Ans Aufhören denke er indes nicht. „Natürlich machen wir weiter, der Online-Shop läuft ja auch. Aber es ist im Moment ganz klar immer noch ein Hobby und kein vollständiger Beruf“, sagt René Weiß.

Manchmal glaube er, dass das Problem vielleicht auch der Geschäftsname sein könnte – „Schaben & Co.“. Den wolle er aber nun auch nicht mehr ändern. „Der Online-Shop heißt auch so – und wir haben uns damit auch einen gewissen Namen gemacht“, sagt der Hückeswagener. Nur werde damit eben nicht direkt klar, dass es neben Insekten, Reptilien sowie Nahrung und Zubehör für Reptilien auch den ganzen Bereich der Hunde- und Katzennahrung gebe. „Dafür müssen und werden wir nun auf jeden Fall noch mehr Werbung machen. Denn wir können unserer Kundschaft diesbezüglich auch alles besorgen“, betont Weiß. Um diesen Bereich noch bekannter zu machen, wolle er auf die verschiedenen Formen der Sozialen Netzwerke zurückgreifen. „Wir sind auf Facebook und Instagram – und künftig wird es auch einen YouTube-Kanal geben. Wir machen noch ein oder zwei Videos über Reptilien-Themen, dann wird der Kanal online gehen“, sagt Weiß.

Aber auch die klassischeren Methoden werde er weiterhin nutzen. So zum Beispiel das Altstadtfest im September, das in diesem Jahr wieder stattfinden wird. „Wir werden auf jeden Fall am Sonntag geöffnet haben – und ansonsten auch mit einem Stand im Island vertreten sein. Das heißt, wenn wir einen bekommen – darum kümmere ich mich gerade“, sagt der 29-Jährige. Wobei er auch beim Feierabendmarkt vertreten gewesen sei. Allerdings mit eher überschaubarem Erfolg. „Verkauft haben wir nichts, dafür ist der Aufwand, nach Feierabend noch alle Waren zur Islandstraße zu schaffen und danach wieder aufzuräumen, allerdings doch etwas hoch“, sagt René Weiß.