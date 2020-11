Weihnachtsverlosung in Hückeswagen : Die erste Zwischenziehung „der etwas anderen Art“ steht an

Hückeswagen Die CoronaKirse wirkt sich auch auf die drei Zwischenziehungen der Werbegemeinschaft im Advent aus, denn die Ziehungen am 28. November, 12. und 19. Dezember sind nicht öffentlich. Abgegeben werden müssen dire rechten (!) Losabschnitte trotzdem.

Seit gut drei Wochen werden in den Geschäften der Werbegemeinschaft wieder die Lose für die Weihnachtsverlosung ausgegeben, an deren Ende nach Heiligabend ein VW up als Hauptgewinn winkt. Bis dahin aber gibt es noch drei Zwischenziehungen, und die erste steht für morgen, Samstag, an. Die beiden anderen sind am 12. und 19. Dezember.

Wegen der Corona-Einschränkungen ist aber eine normale, aus den Vorjahren bekannten Zwischenziehung mit hunderten Menschen auf engstem Raum am Wilhelmplatz nicht möglich. Daher gibt es nun einen neuen Modus: An den drei Samstagen werden die Einzelhändler von 14 bis 16 Uhr ein Fahrzeug am Wilhelmplatz abstellen, an dem die Losabschnitte für die Zwischenziehungen – die rechten Hälften mit dem Stern – eingeworfen werden können. Die Ziehung der Gewinnzahlen findet dann nicht öffentlich, sondern montags unter Aufsicht des Rechtsbeistands der Werbegemeinschaft statt. Veröffentlicht werden die Gewinnnummern schließlich am Dienstag danach in unserer Zeitung, im Internet und durch einen Aushang.