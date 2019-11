Haupt- und Realschule Hückeswagen : Schülern die Energiewende spielerisch nahebringen

Hückeswagen Am Freitagmorgen war im Forum der Montanusschule deutlich mehr los als vermutlich üblich. Der regionale Energieversorger BEW hatte zu einem interaktiven Theatervormittag zum Thema „Lernerlebnis Energiewende“ eingeladen, gekommen waren die Schüler der Klassen fünf bis sieben der Haupt- und Realschule.

„Ich hoffe, dass Ihr in diesem Theaterstück erkennt, dass Ihr eine Stimme habt, die etwas zählt. Nutzt diese Stimme“, forderte der kommissarische Schulleiter der Montanusschule, Karlheinz Rennau, die Jungen und Mädchen auf. Es hieße immer hieße, die jungen Leute würden sich für nichts interessieren. „Doch spätestens mit dem Einsatz von Greta Thunberg und den weltweiten Reaktionen darauf, zeigt sich, dass es ganz und gar nicht so ist.“

Das Gebotene kam in der Tat offensichtlich gut an, denn wenn Schmidt oder sein Kollege eine Frage stellte, gingen sofort jede Menge Hände hoch. Auch das Interaktive fiel auf fruchtbaren Boden. Etwa bei Pia und Jasmin von der Montanusschule. „Wir haben das Thema ,Energie’ schonmal in der Grundschule behandelt“, sagte die elfjährige Jasmin. Pia ergänzte: „Ich finde das toll, wie die beiden das machen. Das ist wirklich unterhaltsam.“ Auch die Spiele, die im Programm enthalten waren, trafen den Nerv der Schüler. So etwa eine Variante der „Montagsmaler“, als Justin und Jaqueline verschiedene Begriffe wie Batterie, Tür, Gartenzaun oder Auto per Computer auf die Leinwand malen mussten, die dann von den Mitschülern unter großem Hallo und lautem Lachen erraten werden mussten.