70 Jahre Gotteshütte Hückeswagen Die Chronik des Jugend- und Sozialwerks

2012 Eröffnung der Verselbstständigungsgruppe „Jump“ in Wipperfürth. Die Gotteshütte startete des Angebots JuMeGa, das für „Junge Menschen in Gastfamilien“ steht. Erste Teilnahme am Drachenbootrennen auf der Bever-Talsperre. Umzug der Erziehungsstellen in die Villa an der Peterstraße, die ehemalige Post.