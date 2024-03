Bürgergruppierung in Hückeswagen Aufstehen für eine wehrhafte Demokratie

So sagte Birgit Breuer zu Beginn des Abends, zu dem rund 50 Menschen gekommen waren, dass das Ziel der Bürgergruppierung das „Werben für eine tolerante Demokratie“ sei. Und sie betonte weiter: „Wir wollen auch dafür Werbung machen, dass Sie am Wahltag zur Wahlurne gehen. Nur wenn die Demokraten in großer Zahl zur Wahl gehen, dann können wir die Rechten in den Parlamenten kleinhalten. Gehen Sie wählen!“, appellierte sie ans Publikum. Dann bezog sie sich auf den Anlass der Veranstaltung im Kultur-Haus Zach. „Es geht um das Geheimtreffen in Potsdam, bei dem Rechte, Neo-Nazis und Mitglieder von AfD und Werte-Union über die Remigration von Millionen Menschen gesprochen haben“, sagte sie. Ein „unfassbarer Vorgang“, gerade im Hinblick auf die deutsche Geschichte. Über das besagte Geheimtreffen hatte ein Berliner Ensemble eine Lesung inszeniert, der dazugehörige Film wurde am Freitag zunächst gezeigt.

Im Anschluss wurde darüber gesprochen. Und es wurde durchaus deutlich, dass es die Anwesenden bewegte. „Ich kannte den Film vorher nicht, die ständig wiederkehrenden Wiederholungen, die darin vorkommen, machten deutlich, worum es geht“, sagte etwa Peter Biesenbach. Er selbst habe sich lange mit der Programmatik der AfD auseinandergesetzt. Und war zu einem ganz eindeutigen Ergebnis gekommen. „Ich halte es für falsch, dass wir die AfD als eine rechtspopulistische Partei verniedlichen und verharmlosen. Die AfD ist eine rechtsextreme Partei“, machte der ehemalige NRW-Justizminister deutlich. Das könne man in der Programmatik der Partei nachlesen. „Darin sind nationalistische Gedanken enthalten, es geht ihr um die ‚Nation als kulturelle Einheit‘ – wer da nicht Platz hat, fliegt raus“, sagte Peter Biesenbach. Und wurde noch einmal deutlich: „Das schöne Wort ‚Remigration‘ ist nichts anderes als: Ausländer raus!“