Schnelles Internet in Hückeswagen : Die BEW arbeitet am Glasfaserausbau

An der Gerhard-Rottlaender-Straße stehen bereits die großen Trommeln mit den Leerrohren bereit, die in Wiehagen nun in die Erde verlegt weren sollen. Foto: Gerrath/BEW

Hückeswagen Beim Ausbau des Glasfasers in den Hückeswagener Außenbereichen durch die BEW geht es voran. Der Ausbau in Bauclusters Hü2 ist gestartet, das Ausbaugebiet Hü1 wurde angeschrieben, und der Glasfaserhausanschluss der Löwen-Grundschule ist fertig.

Wie wichtig ein funktionierendes Internet ist, wird gerade in der Corona-Krise deutlich: In der Videokonferenz abgehackte Stimmfetzen, die Arbeitskollegen nur ein verpixeltes Abbild auf dem Computerbildschirm, neben dem Mauszeiger ein sich endlos drehendes Ladesymbol sind aktuell nicht seltene Begleiterscheinungen des Homeoffices. „Digitales Arbeiten kann in Zeiten, in denen das aktuelle Infektionsgeschehen viele ins Homeoffice oder zum Home-Schooling zwingt, zu einem frustrierenden Erlebnis werden“, betont Sonja Gerrath von der Geschäftsführung der Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW).

Seit August läuft der Breitband-Ausbau in Wipperfürth und Hückeswagen; die beiden Kommunen haben sich gemeinsam um die Zuschüsse vom Bund und Land beworben. Insgesamt sind das 20,4 Millionen Euro, damit die „weißen Flecken“, also die Außenortschaften, auch mit schnellem Internet versorgt werden. Etwa 3000 Haushalte, mehr als 100 Unternehmen und 18 Schulen können von dieser Förderung profitieren. So will der regionale Energieversorger mit seinem Kooperationspartner innogy TelNet bis Ende kommenden Jahres insgesamt 1270 Kilometer Glasfaserkabel verlegen.

Im Pflugverfahren wird, wie hier zwischen Sohl und Knefelsberg, ein Graben gezogen, in den direkt ein orangefarbenes Leerohr (oder auch mehrere) für Glasfaserkabel verlegt wird. Foto: Stephan Büllesbach

Info BEW-Post für 450 Haushalte Information Etwa 450 Haushalte im Glasfaser-Ausbaugebiet Hü1, Lienenverzweiger (LVZ) 7 und 14, sind vor kurzem per Post angeschrieben worden, denn demnächst sollen dort die Leerrohre verlegt werden. Hü1 Der Bauabschnitt Hü1 umfasst in Hückeswagen im Wesentlichen die unterversorgten Bereiche Böckel, Hambüchen, Kleinberghausen, Knefelsberg, Stahlschmidtsbrücke und die Hückeswager Schulen. Nutzungsvereinbarung Um einen kostenfreien Glasfaseranschluss zu erhalten, bittet die BEW darum, die zugesandte „Nutzungsvereinbarung für lichtwellenleiterbasierte Grundstücks- und Gebäudenetze" (NVGG) für diese Bauabschnitte schnell einzureichen, soweit das nicht bereits geschehen ist. Ebenfalls angeschrieben wurden Haushalte, die direkt an der Haupttrasse liegen und die Möglichkeit haben, ebenfalls jetzt schon einen eigenwirtschaftlichen Glasfaseranschluss zu bekommen. Diese Kunden bittet die BEW, die NVGG und den Kostenvoranschlag bis spätestens zum 12. Mai zurückzusenden. Kontakt Ratsuchende können sich unter ☏ 02267 686400 bei der BEW melden. www.bergische-energie.de/glasfaser

In Hückeswagen haben Bauarbeiter kürzlich Leerrohre im Johannisgässchen zwischen Friedrich- und Kölner Straße verlegt, im Baucluster Hü2 geht’s nun weiter. Dabei handelt es sich im Wesentlichen um die Ortschaften Altenhof, Altenholte, Am Goldbergshammer, Blumenstraße, Braßhagen, Busenberg, Dörpe, Dörpfeld, Dörpfelderhöhe, Dreibäumen, Dürhagen, Engelshagen, Großenscheidt, Grünestraße, Hangberg, Höhsiepen, Hülsenbusch, Kleinenscheidt, Kurzfeld, Niederdorp, Oberdorp, Röttgen, Scheideweg, Schneppendahl, Sohl, Steffenshagen, Stoote, Strucksfeld, Ulemannssiepen, Voßhagen, Westhofen und Winterhagen. „Zirka 8000 Trassenmeter Glasfaser müssen in diesem Bauabschnitt verlegt werden, um die derzeit rund 200 unterversorgten Haushalte ans turboschnelle Internet anzuschließen“, sagt die BEW-Mitarbeiterin. Baukolonnen seien aktuell in Voßhagen und an der Gerhard-Rottlaender-Straße auf Wiehagen unterweg.

Die Bauarbeiten gingen im Eiltempo voran, „der milde Winter dieses Jahres hat den schnellen Ausbau begünstigt“, berichtet Sonja Gerrath. So konnte der Kabelpflug in beiden Städten in zwei Märzwochen 6500 Meter Glasfaserleerrohre für das turboschnelle Internet verlegen.

Bis das allerdings Realität wird, werden noch einige Monate vergehen. Mit dem Anschließen der Glasfaserkabel wird wohl frühestens im Herbst, wahrscheinlich eher ab Anfang 2021 zu rechnen sein. Bis Ende nächsten Jahres sollen jedoch alle Haushalte, Unternehmen und Schulen angeschlossen sein. Die BEW verlegt die Glasfaserleitungen bis ins Haus, „Fiber to the Building“ (FTTB) genannt, so dass die Haushalte über Datengeschwindigkeiten von bis zu 100 Megabyte pro Sekunde verfügen können. „Diese Übertragungstechnik ist nahezu unbegrenzt leistungsfähig. Sie ist die Technik der Zukunft“, versichert BEW-Geschäftsführer Jens Langner. Der Kunde bekomme damit garantiert die Bandbreite, die er bestellt habe. Langner sieht in einem starken, stabilen und schnellen Internet zudem einen wichtigen Standortfaktor für die Region: Es stärke nicht nur die Wirtschaftskraft, sondern erhöhe auch die Lebensqualität in ländlichen Bereichen, betont er.

Damit würden etwa die negativen Begleitumstände eines langsam laufenden Internets und ausfallenden WLANs künftig der Vergangenheit angehören. Die Anwohner der Außenbezirke bekommen das Ganze sogar kostenfrei. Somit wären sie an ein leistungsfähiges Glasfasernetz angeschlossen, um „in Lichtgeschwindigkeit rund um Welt“ zu surfen, versichert Sonja Gerrath. Das Hoch- und Runterladen großer Datenpakete gehe in Sekundenschnelle und Videospiele mit den Freunden im Nachbarort funktionierten ohne Störung.