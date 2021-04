Hückeswagen an Ostern : Beichte – Selbstreflexion vor Gott

Hückeswagen an Ostern

Hückeswagen Vertrauen und Reue sind zwei wesentliche Bereiche, sagt Pfarrvikar Michael Weiler. Dabei ist die Beichte nicht mehr so populär, allerdings hat deren Qualität zugenommen

Im Grunde genommen kann man überall beichten. Das versichert Michael Weiler, Pfarrvikar im Seelsorgebereich Radevormwald-Hückeswagen. „Das Klassische ist natürlich der Beichtstuhl in der Kirche. Der kann allerdings wegen Corona im Moment nicht genutzt werden.“ Andere Möglichkeiten seien die Sakristei der Kirche, der Kirchenraum selbst oder Räumlichkeiten im Gemeindezentrum. „Aber genauso gut kann man einen Spaziergang im Grünen unternehmen und sich dabei unterhalten. Wichtig ist eben, dass ein Seelsorger dabei ist – und man sich persönlich sieht“, betont Weiler. Eine Beichte per Zoom oder Telefon sei nicht möglich.

Ohnehin ist sie nicht mehr so populär bei den Gläubigen. „Die Zahl der Beichtgespräche nimmt tatsächlich ab“, sagt Weiler. Dafür habe er festgestellt, dass ihre Qualität wesentlich höher und intensiver sei. „Es scheint bei den Menschen einen erhöhten Redebedarf zu geben. Viele scheinen keine andere Möglichkeit zu haben, sich mitzuteilen, Dinge loszuwerden“, vermutet der Pfarrvikar. Er erinnere sich beispielsweise an ein Mädchen aus Mettmann, das vor seiner Firmung bei ihm zur Beichte gewesen sei. „Es hat mir sehr viel erzählt, auch von Problemen bei sich zu Hause. Und als ich es darauf angesprochen habe, wie es komme, dass es so offen sei, sagte es: Bei Ihnen weiß ich, dass Sie das nicht gegen mich verwenden.“