Musikschule Hückeswagen Jazz-Rock-Fusion mit „50 Ways“

Aus dem Chaos erhebt sich ein harmonisch strahlendes Klanggebilde. Was nun vielleicht etwas pathetisch klingen mag, passte indes ganz perfekt zum Auftakt der Musikschul-Lehrerband „50 Ways“ am Freitagabend im mit rund 60 Besuchern sehr gut besuchten Kultur-Haus Zach und dem nächsten Teil der Konzertreihe „Teacher‘s Best“, der offensichtlich sehr beliebten Kooperation von Musikschule und Kultur-Haus. Das Sextett, bestehend aus Eckard Richelshagen am E-Piano, Eddie Hasenburg am Mikro und den diversen Perkussionsinstrumenten, Michale Wernecke an der Gitarre, Bernt Laukamp an der Posaune sowie Nobert Hamm am Bass und Michael Claudi am Schlagzeug, hatte sich dem groovenden Jazz-Funk-Rock verschrieben und zum Auftakt eine herrlich verjazzte Version von Richard Strauss‘ „Also sprach Zarathustra“ gewählt, die zunächst das erwähnte Chaos bot, ehe sich die majestätischen Melodien daraus erhoben und eine hervorragend eingespielte Band präsentierten, die sicht- und vor allem hörbar Lust auf Musik hatte.