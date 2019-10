Arbeitskreis Inklusion in Hückeswagen : Unterstützung im Zeichen der Inklusion

Geplant: eine neue Bushaltestelle an der B 483 bei Reinsbach schräg gegenüber der bereits vorhandenen in Richtung Radevormwald – plus Überquerungshilfe. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen 2014 wurde der Arbeitskreis Inklusion gegründet, der seitdem still und leise im Hintergrund wirkt. In ihm vertreten sind Mitglieder aller Fraktionen des Stadtrats sowie Vereinsvertreter, Bürger und Mitarbeiter der Stadtverwaltung.

So habe der Arbeitskreis in den vergangenen vier Jahren schon einige wichtige Themen umsetzen können. „Aktuell ist das ein Projekt an der B 483 nach Radevormwald auf Höhe der oberen Zufahrt Reinsbach“, berichtet sie. Dort soll eine neue Bushaltestelle auf der Seite in Richtung Hückeswagen gebaut werden. Zwar gibt es an der Einmündung Reinsbach längst eine Haltestelle, aber eben nur in Fahrtrichtung Radevormwald. Das sei für Menschen mit einer Gehbehinderung mit Schwierigkeiten verbunden, wenn sie denn an der Haltestelle nahe der Wupperbrücke aussteigen und die beschwerliche Steigung Richtung Kaiserhöhe oder weiter Richtung Reinsbach bewältigen müssen. Die Bushaltestelle mit Überquerungshilfe sollen im kommenden Frühjahr errichtet werden, wenn der Landesbetrieb Straßen NRW die Fahrbahndecke der Bundesstraße in diesem Bereich erneuern lässt (die BM berichtete).